YouTube: zo stel je een dagelijkse limiet in voor Shorts

Als je veel te veel Shorts kijkt op YouTube is het goed om te weten dat je eenvoudig een limiet in kunt stellen. Dan krijg je vanzelf een seintje dat het echt tijd is om iets anders te gaan doen.

Een limiet instellen voor shorts op YouTube doe je zo

Een kat die op zijn achterpoten loopt, een vrouw die uitglijdt in winters weer of fragmenten uit Amerikaanse talkshows: wie eenmaal zit vastgezogen in de wondere wereld van YouTube Shorts kan ongemerkt zomaar een uur kwijt zijn. Deze korte filmpjes zijn ontworpen om je aandacht te kapen. Dat kan af en toe best lekker zijn, maar het moet natuurlijk niet uit de hand lopen.

Gelukkig kun je op YouTube inmiddels een dagelijkse limiet instellen voor Shorts. Als deze tijd erop zit, krijg je automatisch een melding dat je misschien beter iets anders kunt gaan doen. Je moet hem wel even aanzetten, maar dat is zo gepiept. Volg simpelweg deze stappen:

Klik in de app op je profielfoto rechts onderaan; Tik rechts bovenaan op ‘Instellingen’ (het tandwiel); Kies voor ‘Tijdmanagement’ en scrol naar ‘Daglimieten’; Zet het schuifje bij ‘Daglimieten’ naar rechts; Kies je limiet: 15, 30, 45 minuten, 1 of 2 uur.

Zoals je in de screenshots hierboven ziet, vind je in het Tijdmanagement-menu nog meer opties om je YouTube-verslaving te beteugelen. Je kunt de app bijvoorbeeld een seintje laten geven als je vooraf ingestelde bedtijd is bereikt.

Ook is het mogelijk om herinneringen te krijgen als het tijd is om een pauze te nemen. Daarnaast zie je eenvoudig hoeveel tijd je de afgelopen week op YouTube hebt doorgebracht.

Meer tips om je schermtijd te beperken

Als het met jouw schermtijd soms gierend uit de klauwen loopt, zijn er nog veel meer mogelijkheden om die te beperken. We geven je handige tips om van je telefoonverslaving af te komen. Ook vertellen we je welke functies je beter uit kunt zetten als je je beter wil concentreren.

