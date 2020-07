Heb je een waardevol WhatsApp-berichtje per ongeluk gewist? Of ben je zo nu en dan genoodzaakt om chats te verwijderen? Dan kun je de bestanden waarschijnlijk alsnog terugzetten. Verwijderde WhatsApp-berichten terughalen doe je zo.



Verwijderde WhatsApp-berichten terughalen op Android

We kletsen de hele dag door op WhatsApp. Dit is leuk en handig, maar niet zo goed voor je opslagruimte. Wanneer je WhatsApp-chats zo nu en dan wist, is het handig om te weten dat de berichten waarschijnlijk niet definitief weg zijn. Verwijderde WhatsApp-berichten terughalen doe je als volgt:

Open WhatsApp op je Android-smartphone; Tik op de drie puntjes rechtsboven en kies ‘Instellingen’; Ga naar ‘Chats’, selecteer ‘Chat back-up’ en controleer wanneer de laatste back-up is gemaakt. Zitten je verwijderde berichten hier nog bij? Dan kun je verdergaan met de volgende stap; Sluit WhatsApp af en verwijder de app van je telefoon; Download WhatsApp opnieuw uit de Play Store; Installeer de app en voer hetzelfde telefoonnummer in; Kies, zodra erom gevraagd wordt, ervoor om berichten en media uit een eerdere back-up te herstellen.

Nu worden al je chats, foto’s en video’s teruggezet. Afhankelijk van hoe groot deze bestanden zijn, kan dit proces een paar seconden tot aan enkele minuten duren. Kijk tijdens het terugzetten van de back-up goed naar de datum en het tijdstip.

→ Download WhatsApp in de Play Store (gratis)



Lokale back-up terugzetten

Verwijderde WhatsApp-berichten terughalen kan alleen als je in het verleden een back-up hebt gemaakt. De makkelijkste manier om dit te doen is via Google Drive. Heb je een lokale back-up gemaakt? Dan moet je iets meer moeite doen om verwijderde WhatsApp-berichten terug te halen:

Koppel je smartphone aan een computer; Open de bestanden van je telefoon en kopieer map /WhatsApp/ naar je desktop; Verwijder WhatsApp van je smartphone; Download de app opnieuw en kopieer de map uit stap 2 weer naar het toestel; Installeer WhatsApp en tik op ‘Herstellen’ zodra erom gevraagd wordt.

Zie je geen manier om de oude berichten te herstellen? Dan zijn de chats waarschijnlijk definitief gewist. De beste manier om dit in de toekomst te voorkomen, is door de automatische back-up via Google Drive op ‘Dagelijks’ te zetten.

