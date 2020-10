WhatsApp overzetten van de ene naar de andere telefoon is niet lastig, maar je moet wel even weten hoe het werkt. In dit artikel laten we zien hoe je chats, foto’s en video’s meeneemt naar je nieuwe smartphone.

WhatsApp overzetten op 2 manieren

Voordat je nieuwe Android-telefoon vertrouwd aanvoelt, moet je nog een paar dingen regelen en instellen, waaronder WhatsApp. Er zijn twee manieren om je chats van de ene naar het andere toestel over te hevelen, en in dit artikel leggen we beiden uit. We beginnen met de makkelijkste optie.

1. WhatsApp overzetten via Google Drive

De makkelijkste manier om WhatsApp-gesprekken over te zetten is via de cloud. Dankzij Google Drive kun je namelijk niet alleen back-up van chats maken, maar ze ook overzetten. Dit werkt zo:

Beginnen Open WhatsApp op je oude telefoon, tik op de drie bolletjes rechtsboven en kies ‘Instellingen’; Back-up maken Ga naar ‘Chats’, kies ‘Chat back-up’ en druk vervolgens op ‘Back-up maken’; Afronden Wacht eventjes totdat de reservekopie gemaakt is. Doorgaans duurt dit maximaal een aantal minuten.

In de instellingen kun je ook aangeven hoe vaak WhatsApp een reservekopie moet maken en of er bijvoorbeeld video’s moeten worden opgeslagen. Daarnaast kun je hier aangeven of back-ups via wifi, mobiele data of met allebei gemaakt mogen worden.

Vervolgens is het een kwestie van je oude toestel uitzetten en de simkaart in je nieuwe smartphone plaatsen. Bij het opstarten van WhatsApp krijg je de vraag of je back-up (via de cloud) wil herstellen. Dit kan, afhankelijk van hoeveel bestanden je overzet en de internetsnelheid, een paar minuten duren.

2. Lokaal overzetten

Heb je geen Google Drive, of vind je het geen fijne gedachte om je bestanden via Google-servers te versturen? Dan kun je WhatsApp ook lokaal overzetten. Deze zet je vervolgens over via een geheugenkaart, of door de map van het ene naar het andere toestel te kopiëren.

Maak een WhatsApp back-up door in het instellingenmenu naar ‘Chats’ en vervolgens ‘Chat back-up’ te gaan; Kopieer de map /WhatsApp/ van je smartphone naar computer via een usb-kabel; Sleep deze map vervolgens naar je nieuwe smartphone (die je bijvoorbeeld via usb met je computer koppelt); Installeer WhatsApp op je nieuwe smartphone en herstel de back-up.

Als het goed is worden ook al je foto’s en video’s meegenomen. Deze wisseltruc werkt alleen op het moment dat je hetzelfde telefoonnummer gebruikt: WhatsApp ‘herkent’ je namelijk aan de hand van je 06.

