Werkt een app vreemd? Of laat Google Chrome steeds de oude versie van een website zien? Dan is het misschien handig om de cache te legen. In onze video van de week laten we zien hoe het werkt.

Video: Cache legen op een Android-telefoon

Cache: je hebt er vast weleens van gehoord. De tijdelijke opslag zorgt ervoor dat smartphone-apps goed blijven werken en bijvoorbeeld de door jou gekozen instellingen onthouden, zoals een wachtwoord. In principe is het dan ook niet nodig om het cachegeheugen handmatig te legen: Android gaat er van zichzelf behoorlijk slim mee om.

Maar, soms kan het wel degelijk dé oplossing zijn. Werkt een app bijvoorbeeld vreemd en weet je niet waar het aan ligt? Of onthoudt Google Chrome continu de oude versie van een website? Dan kun je proberen het cachegeheugen van die specifieke Android-app te legen. Op die manier reset je als het ware een app. In bovenstaande video laten we stap-voor-stap zien hoe het werkt.

→ Lees ook: Tip: Waarom en hoe je het cachegeheugen van je Android-telefoon kunt wissen

