De Samsung Galaxy Note 10 Lite is sinds kort in Nederland te koop en is de nieuwe ‘instap-Note’. Maar wat zijn de verschillen met de normale Note 10 en welke verbeteringen heeft Samsung doorgevoerd? In onze nieuwste videoreview vertellen we je er alles over.

Bekijk de Samsung Galaxy Note 10 videoreview

Overweeg je een Samsung Galaxy Note 10 te kopen, maar vind je het prijskaartje iets te fors? Dan is de Galaxy Note 10 Lite misschien iets voor jou. Het toestel heeft een adviesprijs van 600 euro en is daarmee bij verschijning een stuk goedkoper dan de normale Note 10 en Note 10 Plus.

Om de prijs laag te houden, heeft Samsung wel een aantal concessies moeten doen. Zo heeft de Note 10 Lite een goedkopere behuizing, minder krachtige hardware en camera’s die minder mooie foto’s maken. Wel heeft de telefoon een veel grotere accu dan zijn duurdere broers en is het display ook een tandje groter.

Hoewel dat de Note 10 Lite zeker een prima smartphone is, vinden we het ook een verwarrend toestel. Dit komt vooral door het feit dat de Note 10 inmiddels flink in prijs is gezakt en niet eens veel duurder is dan de nieuwe Note 10 Lite.

Heb je de S Pen (het pennetje van Samsung) niet per se nodig, dan ben je bovendien veel beter af bij de Galaxy S10. Dit toestel lost vrijwel alle minpunten van de Note 10 Lite op, kost ongeveer hetzelfde en is op veel fronten completer.

