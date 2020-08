Dit moet je weten over de Samsung S10

De Samsung Galaxy S10 kreeg een nieuw design, veel betere camera’s en allerlei andere nieuwe features. De S10 is op alle fronten een verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger, de Galaxy S9.

De Samsung S10 was het vlaggenschip van 2019 van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Bekijk ook de Galaxy S10 Plus als je een groter scherm zoekt, of de Galaxy S10e voor de goedkopere variant.

De Samsung S10 in het kort

Hieronder zetten we de belangrijkste features op een rijtje.

Groot 6,1 inch-scherm (3040 bij 1440 pixels) met QHD-resolutie

Ultrasone vingerafdrukscanner in het scherm verwerkt

in het scherm verwerkt Driedubbele camera achterop (12 + 12 + 16 megapixel)

achterop (12 + 12 + 16 megapixel) Verbeterde gezichtsherkenning, snellere interne hardware

Keuze uit 128GB en 512GB opslagruimte

Pluspunten Samsung S10 Fantastisch scherm met dunne randen

Fantastisch scherm met dunne randen Nog betere camera’s en interne hardware

Nog betere camera’s en interne hardware Vingerafdrukscanner onder het scherm Minpunten Samsung S10 Samsung’s One UI is niet voor iedereen

Samsung’s One UI is niet voor iedereen Glazen behuizing is kwetsbaar

Samsung Galaxy S10 review

De Galaxy S10 laat zien dat Samsung nog altijd ijzersterk is als het om zijn paradepaardjes gaat. Het beeldscherm is van wereldklasse, de chipset ontzettend krachtig en de camera’s schieten uitstekende foto’s. Sommige van de aanpassingen die Samsung dit jaar doorvoert zijn echter meer gimmicks dan daadwerkelijke verbeteringen. De vingerafdrukscanner achterop had beter gewerkt, en de twee extra lenzen zijn lang niet zo sterk als het primaire model.

Koop je de Samsung Galaxy S10, dan koop je een toestel dat erg goed afgewerkt is. Het is de smartphone van een bedrijf dat al aan de top staat, een bedrijf dat (terecht) vertrouwen heeft in zijn eigen kunnen. Maar het is ook een bedrijf dat niet teveel op zijn lauweren moet gaan rusten de komende tijd. Laten we hopen dat Samsung volgend jaar niet weer vooral uitpakt met gimmicks, maar ook verrast met de mooiste nachtfoto’s, de allerbeste accu en verbeterde beveiliging. Dan weet je zeker dat Samsung volgend jaar nóg aan de top staat.

→ Lees de uitgebreide Samsung Galaxy S10 review update (2020)

Drie verschillende modellen Samsung S10

Al sinds enkele jaren brengt Samsung meerdere versies van zijn vlaggenschip uit. Ook in 2019 gebeurde dat. Sterker nog: er verschenen drie versies van de Galaxy S10, zodat er voor ieder wat wils is. Het grote verschil tussen de versies zit ‘m in het aantal camera’s, het design en (in mindere mate) de interne hardware.

De primaire versie, laten we hem de gewone Samsung S10 noemen, is 6,1 inch groot. Die heeft drie camera’s achterop en eentje aan de voorkant. Dan is er de Galaxy S10 Plus, met opnieuw drie camera’s aan de achterkant, maar ook een dubbele frontcamera. De Galaxy S10 Plus heeft weer een groter scherm (6,4 inch), net als eerdere Plus-modellen.

Dan is er nog de Galaxy S10e, een kleinere telefoon met een zachter prijskaartje. De smartphone is voorzien van iets minder geavanceerde hardware, een kleiner en plat scherm en aantrekkelijker prijskaartje.

Samsung S10 camera niet verrassend

Samsung was in 2018 zowat de enige fabrikant waarbij het vlaggenschip niet over een dubbele camera beschikt. Met de Galaxy S10 maken ze dat ruimschoots goed door drie camera’s achterop te zetten. De primaire camera heeft 12 megapixel, die dankzij een variabel diafragma van f/1.5-f/2.4 ook scherpe foto’s kan maken in situaties met weinig licht.

De andere twee camera’s zijn een telefotolens van 12 megapixel en een 16 megapixel groothoeklens met een beeldhoek van 123 graden. Beide camera’s schieten goede foto’s.

De camera is geen grote upgrade. De foto’s zijn absoluut mooier, en de twee extra lenzen geven je meer mogelijkheden. Maar de concurrentie heeft ook grotere stappen gemaakt. De primaire camera van de Galaxy S10 is wel één van de beste smartphonecamera’s van 2019.

Cameragat en vingerafdrukscanner in het scherm

Een grote vernieuwing van de Galaxy S10 zat in het scherm. Zoals je op de afbeeldingen op deze pagina kunt zien, zijn de schermranden aanzienlijker dunner dan bij de Samsung S9 en Samsung S9 Plus. Opvallend is dat de frontcamera in een soort gaatje in het scherm zit verwerkt, en een notch dus ontbreekt. Dit design maakt een groter display met dunnere bezels mogelijk, en zagen we in 2019 bij veel meer Android-toestellen.

Het gerucht gaat dat Samsung al jaren bezig is met het ontwikkelen van een vingerafdrukscanner die in het scherm verwerkt wordt. Oorspronkelijk zou die in de Galaxy S8 zitten, de eerste smartphone van het bedrijf met een ‘infinity display’. Het bleek technisch echter zo uitdagend, dat het Samsung ook bij de S9 en Note 9 niet lukte.

Bij de Galaxy S10-serie werd deze wel geïntroduceerd. Het gaat om een ‘ultrasone’ vingerafdrukscanner. Met kleine trillingen wordt gedetecteerd of de juiste vinger op het scherm geplaatst is. Geen gedoe meer om de scanner achterop te vinden: raak het scherm aan, swipe omhoog en je toestel is ontgrendeld. Ideaal.

Kleuren Samsung S10

De Samsung Galaxy S10 is (inmiddels) verkrijgbaar in meerdere kleuren en dus voor ieder wat wils. Zo kun je kiezen uit standaardkleuren als wit en zwart met 128GB opslag. Ook heb je keuze uit bijvoorbeeld blauw en groen, waarvan ook varianten met 512GB opslag te koop zijn. Andere kleuren van de Galaxy S10 zijn zilver en tot slot ook rood. Ben jij dus op zoek naar de Samsung S10 met een kek kleurtje, dan heb je genoeg mogelijkheden.

Gezichtsherkenning in plaats van irisscanner

Voor gebruikers die toch liever een andere beveiligingsmethode gebruiken, heeft Samsung verbeterde gezichtsherkenning toegevoegd. Voorheen gebruikte het bedrijf een irisscanner, maar die is niet heel fijn in gebruik en nogal traag. Alleen als je het toestel bij voldoende licht en goed voor je gezicht houdt, gaat de ontgrendeling vlot.

Voor de Galaxy S10 zet Samsung een betere frontcamera om gezichtsherkenning toe te passen. Dat werkt ook goed als je de smartphone niet recht voor je neus houdt. Veel toestellen gebruiken de selfiecamera, die al te neppen is met een foto. Bij de Samsung S10 is het proces niet enorm veel veiliger, maar werkt het allemaal wel een stukje beter.

Samsung S10: dual sim en waterdicht

De S10 heeft plaats voor twee simkaarten, ook wel dual-sim genoemd. Daardoor ben je met een toestel op zak, bereikbaar op twee telefoonnummers. Dat kan handig zijn om privé en zaken gescheiden te houden, maar bijvoorbeeld ook in een land buiten Europa. Zo kun je een lokale simkaart gebruiken om bijvoorbeeld goedkoper mobiel te internetten dan via je eigen provicer.

Ook is de Samsung S10 waterdicht, waardoor een gesprek voeren in de regen geen probleem is. Dit komt door de zogenaamd ip68-certificering, waardoor het toestel tevens stofdicht is. Al met al moet je altijd opletten met water en stof, maar met de Galaxy S10 net wat minder.

Android 9.0 (Pie) met update naar Android 10.0

Uit de doos draait de Samsung Galaxy S10 op Android Pie, de tijdens release meest recente versie van het mobiele besturingssysteem. Met Pie introduceert Samsung bovendien een compleet vernieuwde Android-skin: One UI.

De nieuwe software van de fabrikant is vooral een stukje simpeler, overzichtelijker en makkelijker in gebruik. Handig is bijvoorbeeld dat snelkoppelingen in het snelle instellingen-paneel aan de onderkant van het scherm staan. Daardoor is het makkelijk om de telefoon met één hand te bedienen.

Daarnaast introduceert One UI een nachtmodus, waarmee veel onderdelen van de software donker kleuren. Dat oogt fraai en is fijn als je de Galaxy S10 in de avonduren gebruikt. Tot slot kun je rekenen op regelmatige updates, want Samsung voorziet zijn toptoestellen elke maand van een beveiligingspatch en minstens twee grote Android-updates. Dat zou betekenen dat de S10 in de toekomst wordt bijgewerkt naar Android 10 en R.

In december 2019 begon Samsung met de uitrol van de Nederlandse update van Android 10.0 voor de Galaxy S10-serie. Daarbij werd ook gelijk de OneUI 2.0-variant van de eigen ontwikkelde schil geïnstalleerd. Daardoor moet je je nog beter kunnen concentreren en focussen. Samsung heeft de notificaties en meldingen aangepast, zodat alleen broodnodige informatie wordt getoond. Daardoor raak je minder snel afgeleid, iets wat we in ons dagelijks leven al genoeg worden. Ook kun je notificaties van applicaties voor een bepaalde tijd uitzetten. Zo kun je rustig je e-mail wegwerken, bezig met een project voor werk of school, zonder gestoord te worden en je focus kwijt te raken.

Grotere accu’s en sneller opladen

De Samsung Galaxy S10 is ook voorzien van een grotere accu dan zijn voorganger. De accucapaciteit van de S10 bedraagt 3400 mAh, wat fors meer is dan de 3000 mAh-accu van de Galaxy S9. De grotere S10 Plus heeft zelfs een 4100 mAh-accu, terwijl de goedkopere S10 Lite het doet met 3100 mAh.

De accu wordt bovendien sneller opgeladen. Opvallender was dat Samsung het draadloos laden heeft verbeterd. Hierdoor hoef je niet meer zo lang te wachten totdat de accu vol zit. Samsung zelf zegt het draadloos laden van de S10 ruim een derde sneller gaat dan bij zijn voorganger, en dat is een knappe prestatie.

Samsung Galaxy S10 kopen?

Met onze prijsvergelijker helpen we je de beste aanbiedingen te vinden voor de nieuwe Samsung-toestellen. De Samsung S10 kopen kan in verschillende kleuren, waaronder zwart, groen, blauw, rood en wit. Wil je weten wat een een Samsung S10 nu nog kost, check dan onze prijsvergelijker

Op 11 februari 2020 presenteerde Samsung de opvolgers, namelijk de Samsung Galaxy S20 met verbeterde camera, 120Hz display en 5G.