Xiaomi Redmi Note 15 Pro los toestel prijs vergelijken

Verkrijgbaar
Xiaomi Redmi Note 15 Pro
  • Alle versies en aanbiedingen in één overzicht
  • 3 prijzen van 2 shops
  • Altijd actueel: prijzen worden elke 15 min gecheckt
  • Laagste prijs € 349,00 bij Belsimpel
Check hier alle prijzen en ontdek waar je de Xiaomi Redmi Note 15 Pro los het goedkoopst kan scoren. De Xiaomi Redmi Note 15 Pro is verkrijgbaar met 256GB en 512GB aan opslagruimte in de kleuren blauw, zilver en zwart. Vergelijk eenvoudig alle prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
Geheugen
Kleur
Levertijd
3 resultaten vanaf € 349,00
Xiaomi Redmi Note 15 Pro
Xiaomi Redmi Note 15 Pro
256 GB
€ 349,00
2 jaar garantie
Belsimpel
Bekijk aanbieding
8.9
Belsimpel
4d
Xiaomi Redmi Note 15 Pro
Xiaomi Redmi Note 15 Pro
512 GB5G
€ 360,82
2 jaar garantie
Amazon
Bekijk aanbieding
3.4
Amazon
2d
Xiaomi Redmi Note 15 Pro
Xiaomi Redmi Note 15 Pro
256 GB5G
€ 399,00
2 jaar garantie
Belsimpel
Bekijk aanbieding
8.9
Belsimpel
4d

