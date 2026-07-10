Android Planet-app vernieuwd: het laatste nieuws in een modern jasje

Wellicht had je het al gezien en anders lees je er nu over: onze eigen app heeft een make-over gehad. Hier lees je kort wat er allemaal veranderd is.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is nieuw in onze app

Hij werkte prima en zat bomvol nieuws, maar kon wel een opfrisbeurt gebruiken. Dat was de Android Planet-app in een notendop. De belangrijkste upgrade in deze versie is dat de app nu meer werkt en aanvoelt als onze website. Verder hebben we geluisterd naar feedback van appgebruikers: linkjes waren niet altijd klikbaar en artikelen oogden soms nogal kaal. Dat kwam omdat afbeeldingen niet consequent werden weergegeven.

Nóg een verbetering is dat alle soorten pagina’s nu ondersteund worden. Zo bekijk je dus ook alle productpagina’s en prijsvergelijkers. Kortom: veel meer content die beter én completer wordt getoond. Vooral in het geval van prijsvergelijkers is dat fijn. Je ziet nu snel de beste deals en klikt direct door naar de webshops die een toestel aanbieden.

Drie oude en vertrouwde functies

1. Pushberichten ontvangen

Geen enkel nieuwtje missen? Dan kun je net als voorheen pushberichten ontvangen. Uiteraard bepaal je zelf hoe vaak we die naar je mogen sturen. Let op: omdat de app volledig vernieuwd is, moet je na het updaten opnieuw je voorkeuren doorgeven. Bij de eerste keer opstarten van de nieuwste versie krijg je hier direct de mogelijkheid voor.

Wil je je voorkeuren op een later moment wijzigen? Ga onderin naar ‘Menu’ en scrol naar ‘Instellingen en info’. Bovenaan zie je de optie om je meldingen te beheren.

2. Artikelen bewaren

Natuurlijk kun je ook nog steeds artikelen opslaan om ze later te lezen. Rechtsboven in elk artikel vind je het bookmark-symbooltje. Tik erop en ga terug naar de homepage. Onderin staat ‘Bewaard’. Op deze plek zie je al je bewaarde artikelen netjes op een rijtje.

3. Overzichten bekijken

Even snel door het laatste nieuws bladeren? Ga dan naar ‘Menu’. Helemaal bovenin vind je een grote, groene knop. Tik erop voor alle nieuwtjes van die specifieke dag. Of selecteer ‘Weekoverzicht’ voor het belangrijkste nieuws van de afgelopen weken.

Ontdek vooral zelf de vernieuwde Android Planet-app. Heb je een vraag of opmerking voor onze redactie? Laat het zeker weten onder dit artikel. We kijken uit naar je reactie.

AndroidPlanet.nl BigSpark B.V. 9.0 (5.591 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Onze app is met ruim honderdduizend downloads en een gemiddelde beoordeling van 4,5/5 sterren één van de grootste en best beoordeelde tech-apps. Daar zijn we trots op!