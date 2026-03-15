De Samsung Galaxy S26 Ultra nu tot €706 inruilvoordeel!

Bekijk actie

Mis deze Android-apps en -games niet! (weekoverzicht #11 2026)

Jeroen Timmermans
15 maart 2026, 15:59
3 min leestijd
Scoor de goedkoopste benzine, doe belastingaangifte, koppensnel het nieuws en speel een nostalgisch woordspelletje. Dit en meer in ons appoverzicht.

Dit zijn de beste apps en games van week 11

We hebben deze week gefocust op de actualiteit en welke apps je leven makkelijker en leuker kunnen maken. Wellicht ken je sommige al. Toch denken we ook wat nieuwe apps voor je te hebben gevonden. Je downloadt ze in de Google Play Store.

1. ANWB Onderweg

Nu de brandstofprijzen recordhoogtes bereiken, wil jij natuurlijk weten waar je het voordeligst je tank volgooit. Dat kan met de ANWB Onderweg-app. Ook voor andere landen in Europa zie je bij ieder tankstation de prijzen van beschikbare brandstoffen.

ANWB Onderweg & Wegenwacht
De app is echt een uitkomst voor iedereen die regelmatig onderweg is. Ook voor navigatie, informatie over de goedkoopste parkeerplaatsen, beschikbaarheid van laadpalen en de actuele verkeerssituatie is de app van de ANWB echt heel handig.

ANWB

Gratis via Google Play

2. Wicked Defense

Wicked Defense is een betoverend nieuw spel dat je niet alleen op je Android-telefoon speelt, maar ook op je computer. Je bent een heks met pensioen die vaak dronken is, maar ineens haar staf moet afstoffen om in actie te komen tegen een gevaarlijke draak.

Wicked Defense
De vele gevechten maken van dit spel een avontuur waar geen einde aan lijkt te komen. Kies spreuken en kaarten om vijanden te verslaan en verzamel beloningen om je uitrusting, zoals je staf, mee te upgraden. Dat is hard nodig, want de tegenstand is flink.

Super Planet

Gratis via Google Play

3. Aangifte Inkomstenbelasting

Het is halverwege maart, dus het mag inmiddels weer: belastingaangifte doen. Doe jij dat het liefst op je telefoon of tablet, dan is de aangifte-app van de Belastingdienst erg handig. Ook dit jaar is die weer verbeterd, waardoor je nog makkelijker alles controleert.

Aangifte Inkomstenbelasting
Ook kun je de vooraf ingevulde gegevens aanpassen waar nodig. Als alles goed staat ingevuld, verstuur je de aangifte. Belangrijk om te weten: de aangifte-app werkt alleen in combinatie met de DigiD-app. Die moet op hetzelfde apparaat geïnstalleerd staan.

Belastingdienst

Gratis via Google Play

4. Word Pipes

Boggle is een woordspelletje dat vooral bij volwassenen een belletje zal doen rinkelen. Het was een tijdje echt populair en werd in de jaren negentig zelfs uitgezonden op tv. Je doel is om in een raster van 4×4 letters zoveel mogelijk woorden te vinden.

Word Pipes: Pure Word Game
De nieuwe app Word Pipes is gebaseerd op Boggle en heeft een simpele lay-out. Verder is het spel maar 3mb : een minimale belasting voor het geheugen van je smartphone. Je moet wel goed in Engels zijn, want dat is de enige beschikbare taal. Do your best!

DigiVista

Gratis via Google Play

5. The Commuter

Veel mensen willen op de hoogte zijn van het nieuws, maar dan wel zo snel mogelijk. Daar zijn natuurlijk allerlei nieuwssites voor, maar ook handige apps. De nieuwe app The Commuter werkt als een soort thread met nieuwtjes verpakt als korte tweets.

The Commuter - News digest
‘Commuter’ betekent natuurlijk forens, wat de functie en doelgroep van de app nog maar eens benadrukt. Onderweg naar je werk wil je snel headlines kunnen scannen. Nieuwtjes hebben meerdere bronnen en kunnen worden aangeklikt voor meer info.

Roambear.com

Gratis via Google Play

Mis geen enkele nieuwe Android-app en abonneer je op onze nieuwsbrief. Ook met onze eigen app houden we je op de hoogte van al het nieuws. Heb jij die al op je toestel staan?

Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Games Financien Reizen Navigatie Nieuws Google Play Android Smartphones Android Tablets

Bekijk ook

Mis deze Android-apps en -games niet! (weekoverzicht #10 2026)

Mis deze Android-apps en -games niet! (weekoverzicht #10 2026)

8 maart 2026

Mis deze Android-apps en -games niet! (weekoverzicht #9 2026)

Mis deze Android-apps en -games niet! (weekoverzicht #9 2026)

1 maart 2026

Mis deze Android-apps en -games niet! (weekoverzicht #8 2026)

Mis deze Android-apps en -games niet! (weekoverzicht #8 2026)

22 februari 2026

Wat zijn de beste AI-apps van dit moment?

Wat zijn de beste AI-apps van dit moment?

20 februari 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren