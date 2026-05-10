Mis deze Android-apps en -games niet! (weekoverzicht #19 2026)

Twee handige apps voor het gezin, een tool om achtergrondgeluid uit je video’s te filteren en twee gloednieuwe games. Dit is ons weekoverzicht.

Dit zijn de beste apps en games van week 19

Iedere zondag is het weer zover: we vertellen je over apps en games die we recent voorbij zagen komen. Zo weet jij welke voor jou het downloaden waard zijn (in de Play Store). Met deze week extra aandacht voor handige apps als jij een gezin hebt.

1. FamWake Gezinswekker

Met vier of meer mensen in één huis wordt het al gauw een chaos in de ochtend. Wie kan wanneer in de badkamer en hoelang per persoon? En hoe zit het met ontbijt: wie eet er mee en wanneer? Voor dit soort praktische zaken is er de nieuwe app FamWake.

De applicatie berekent voor elk gezinslid het perfecte tijdstip om gewekt te worden. Dit is afgestemd op de benodigde badkamertijd, ontbijttijd en het moment dat iedereen de deur uit moet. Iedereen slaapt zo lang mogelijk uit en toch is (hopelijk) niemand te laat.

2. Geo Conquest: Quiz Game

De makers van dit spel noemen het de ultieme aardrijkskundequiz. Je kiest in Geo Conquest een thema, waaronder vlaggen, vormen, grenzen en hoofdsteden. Met elk goed antwoord verdien je goud om landen te kopen op een interactieve wereldkaart.

Dat maakt het extra aantrekkelijk om veel te quizzen en extra territorium te claimen. Het ultieme doel is om zoveel mogelijk landen te bezitten en de wereldwijde klassementen te domineren. Daarmee kun je geheime uitdagingen en nieuwe avatars ontgrendelen.

3. Family Radar

Nog een interessante nieuwe applicatie voor families. Family Radar is ontwikkeld door een vader van drie die meer inzicht wilde hebben in wanneer zijn kinderen thuiskomen. Zijn app is een slimme GPS-tracker waarmee je als ouder(s) weet waar iedereen is.

Dat lijkt stalkeriger dan het is; het idee is dat kinderen ongemerkt laten weten waar ze zijn, maar niet continu in de gaten worden gehouden. Kies ervoor om alleen meldingen te ontvangen als ze op school zijn aangekomen, naar huis vertrekken en weer thuis zijn.

4. Meg’s Monster

Deze game in pixelstijl speelt zich af in de Onderwereld en draait om het verdwaalde meisje Meg. Je speelt als het monster Roy en zoekt samen met je vriend Golan naar Megs moeder. Ondertussen probeer je haar rustig te houden zodat ze niet gaat huilen.

Vloeien de tranen wél, dan vergaat de wereld en is het game over voor iedereen. Spelers moeten de unieke mechanieken van elk gevecht onder de knie krijgen en minigames spelen, terwijl ze Meg beschermen en haar blij houden met haar favoriete speelgoed.

5. DeepDenoiser

DeepDenoiser is een audio-ruisonderdrukker met ondersteuning voor audio én video. De mobiele applicatie verwijdert direct ongewenst achtergrondgeluid, zoals ruim, gezoem en omgevingsgeluid. Dat gebeurt ook realtime als je een spraakopname doet.

De app is open-source, volledig gratis en alle audioverwerking vindt lokaal op je apparaat plaats. Hierdoor blijven je gegevens privé en gaat er niks naar de cloud. De interface is schoon en eenvoudig, zodat het ook met het gebruikersgemak wel goed zit.