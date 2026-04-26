Mis deze Android-apps en -games niet! (weekoverzicht #17 2026)

Zorg op afstand dat je ouders veilig zijn, geef je telefoon een scan, ontdek nieuwe boeken en speel twee gloednieuwe games. Dit is ons weekoverzicht.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit zijn de beste apps en games van week 17

Zoals elke zondag sluiten we het weekend weer af met de allerbeste Android-apps en -games van de week. Met deze week extra aandacht voor veiligheid en natuurlijk weer de nieuwste games. Geen tijd te verliezen, download ze vandaag nog in de Play Store.

1. How Are you?!

Dit is een erg nuttige nieuwe app die draait om de veiligheid van senioren. Door als kind How Are You?! op de Android-apparaten van je ouder(s) te installeren, kan de AI in de app eventueel ongebruikelijk gedrag detecteren en jou daarvan op de hoogte brengen.

Want, wat als je moeder valt en haar telefoon niet meer kan pakken of als je vader twee uur niet beweegt op het moment dat hij z’n vaste ochtendwandeling maakt? In dit soort gevallen waarschuwt de app jou omdat er iets afwijkt van de dagelijkse routine.

How Are You?! Senior Safety S.Minchev Gratis via Google Play via Google Play

2. Factory Balls Go!

Simpel is vaak mooi, en dat is precies wat je terugziet in de reeks minimalistische spelletjes van de Belg Bart Bonte. Met ruim twintig goed beoordeelde puzzelgames in de Play Store heeft hij een aardig track record. Z’n nieuwste creatie draait om balletjes.

In Factory Balls Go! moet je het kleurpatroon van ballen namaken met de tools die je tot je beschikking hebt. Dit lijkt in het begin best eenvoudig, maar hogere levels vragen een stuk meer creativiteit en intelligentie. Zo moet je ook nog bepaalde outfits matchen.

Factory Balls Go! Bart Bonte Gratis via Google Play via Google Play

3. Inkwell

Inkwell is jouw persoonlijke toegangspoort tot miljoenen boeken, mogelijk gemaakt door Google Books. Ontvang gepersonaliseerde suggesties op basis van je interesses. Zo ontdek je snel nieuwe favorieten. Of je zoekt zelf op titel, auteur of onderwerp.

Wanneer je zoekt, krijgt je direct resultaten met omslagafbeeldingen, beoordelingen en beschrijvingen. Blader door aanbevolen boeken en verken populaire titels in diverse categorieën als fictie, wetenschap, geschiedenis, technologie en kunst. Veel leesplezier!

Inkwell - Book Library Partition Soft Gratis via Google Play via Google Play

4. Hearthside: A Teeny Tiny Game

Als je eenmaal weet hoe therapeutisch het is om dorpjes en steden te bouwen, dan begrijp je waarom games met dit thema zo populair zijn. Hearthside is een puzzelgame waarbij je aan de slag gaat met tegels en gebouwen om een nederzetting te stichten.

Naarmate je speelbord groeit, moet je meer mogelijkheden voor je dorp ontdekken. De omgevingsgeluiden en kleuren van het spel dragen bij aan de ontspannen sfeer, met een eindeloze modus om het bord te laten groeien en talloze prestaties om te behalen.

Hearthside: A Teeny Tiny Game Short Circuit Studio Gratis via Google Play via Google Play

5. Device Security Audit

Met Device Security Audit kun je je Android-telefoon of -tablet gemakkelijk en effectief controleren op verborgen apps, risicovolle machtigingen, onveilige installatiebronnen en andere beveiligingssignalen die je wellicht eerder over het hoofd hebt gezien.

Het idee is dat je met de app snel een duidelijk overzicht krijgt van wat er allemaal op je toestel is geïnstalleerd en waartoe je apps toegang hebben. De app focust op privacy en gebruiksgemak: er is geen account nodig en alle analyses worden lokaal uitgevoerd.