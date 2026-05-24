Mis deze Android-apps en -games niet! (weekoverzicht #21 2026)

Maak de lekkerste pizza’s thuis, vind je auto altijd terug, lees boeken in een gratis e-readerapp en speel twee nieuwe games. Dit is ons weekoverzicht.

Dit zijn de beste apps en games van week 21

Het is zondagmiddag: tijd om alle toffe Android-apps en -games die voorbijkwamen op een rijtje te zetten. Zo weet jij tenminste weer wat het downloaden waard is. Heb je zelf nog favoriete apps die je andere lezers aanraadt? Laat het vooral weten via de reacties!

1. Easy Dough

Met deze nieuwe app, ontwikkeld door een professionele pizzabakker, maak jij straks de lekkerste pizza’s gewoon thuis. Easy Dough helpt je met de exacte hoeveelheden van elk ingrediënt – van bloem tot gist – zodat alles perfect in verhouding is.

Maak handig gebruik van de vele voorgeprogrammeerde recepten. Niet alleen van de klassieke pizza, maar ook van varianten als panpizza, Romeinse pizza en pizza met een hoog vochtgehalte. De app is ideaal voor beginners als gevorderden. Buon appetito!

2. ElementForge

Candy Crush Saga is een van de populairste mobiele spelletjes ooit. Veel vergelijkbare spelletjes doen het ook goed, waaronder ElementForge. Deze recente creatie draait om het slim verschuiven van tegels om combinaties te maken van dezelfde symbolen.

Zoals de titel al verklapt, spelen de elementen (vuur, water, aarde, lucht en bliksem) een grote rol in deze game. Maak de beste combinaties en bereik de top van het wekelijkse klassement. Nieuw is de offline-modus waarmee je ook zonder internet levels uitspeelt.

3. Waypoint: Outdoor Navigation

Vergeten waar je je auto geparkeerd had? Dat is verleden tijd met de nieuwe applicatie Waypoint. Het idee is simpel: een grote pijl die je wijst naar een locatie die jij hebt gemarkeerd. Dat kan ook je plekje op een festival zijn of een kampeerplek in de natuur.

Waypoint is een offline navigatie-app. Je hebt dus geen internet nodig om je weg terug te vinden. Met de gratis versie krijg je drie pinnen. De Pro-versie – waarbij je onbeperkt pinnen mag plaatsen – is een eenmalige aankoop. Een WearOS-versie is in ontwikkeling.

4. Barbie Horse Ride & Rescue

Heb jij een jonge dochter of vind je het stiekem zelf leuk om nog eens met barbies te spelen? Dan is er een nieuw spel voor je mobiel dat je zeker de kans moet geven: Barbie Horse Ride & Rescue! Als je ook nog van paarden houdt, is deze game extra leuk.

Je speelt als Barbie en bent een vrijwilliger op een ranch. Werk samen met je collega’s om de paarden te beschermen. Ondertussen mag je de geredde dieren verzorgen en vertroetelen. En weet jij het mysterie van de loslopende viervoeters op te lossen?

5. OpenLeaf

Heb jij je vakantie al geboekt voor deze zomer? Zorg dat je goed voorbereid bent met de gratis e-readerapp OpenLeaf. Deze is ontwikkeld door een student Engelse literatuur die behoefte had aan een app om e-boeken te downloaden, lezen, bijhouden en ordenen.

De app bevat een doorzoekbare catalogus met meer dan 80.000 boeken uit het publieke domein. Handig is dat je zelf bepaalt hoe je die het liefst leest: pas het lettertype, de lettergrootte en andere designzaken gemakkelijk aan en lezen maar!