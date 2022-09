Deze 3 Android-apps en games mag je niet missen (editie #38 2022)

Lastige puzzels kraken en bommen laten exploderen. Dit zijn de beste Android-apps en -games van afgelopen week.

1. ScourgeBringer

ScourceBringer is een fantastische game voor liefhebbers van chaotische en razendsnelle actie. Het spel valt het best te omschrijven als een kruising van Dead Cells en Celeste. In ScourceBringer ben je dus vooral bezig met het verslaan van vijanden, het liefst op een zo creatief mogelijke wijze. Je kunt immers allerlei soorten wapens gebruiken.

Maar, bij een goede aanval hoort een goede verdediging. In ScourceBringer kun je daarom aanvallen ontwijken door een kant op te dodgen. Extra tof is dat dit ook in de lucht kan, waardoor je écht het hele level kunt gebruiken om jouw spel te spelen.

ScourgeBringer PID Games € 6,99 via Google Play via Google Play

2. The House of Da Vinci 3

Afgelopen week verscheen het derde en laatste deel in The House of Da Vinci-reeks. In deze puzzelgame kruip je in de huid van Giacomo, een leerling van grootmeester Leonardo da Vinci. De gameplay bestaat uit het oplossen van puzzels, raadsels en andere hersenkrakers.

Zoals het een goede puzzelgame betaamt worden de puzzels steeds pittiger. Het niveau begint toegankelijk, maar wordt al snel veel moeilijker. Uiteindelijk leiden alle puzzels naar de ontknoping van het verhaal, maar daar moet je zelf achterkomen.

The House of Da Vinci 3 Blue Brain Games s.r.o. € 5,99 via Google Play via Google Play

3. Boom Mania

Wie gek was/is op Bomberman, moet echt Boom Mania eens proberen. Deze hommage aan de games van weleer ziet er retro uit en bouwt voort op het fundament van Bomberman. Aan jou dus de taak om vijanden te verslaan door een bom te laten exploderen.

Dat gaat in het begin heel makkelijk, maar eindbazen zijn een stuk lastiger. Alhoewel het verhaal weinig om het lijf heeft, blijft de gameplay oud en vertrouwd leuk. Een nieuwe toevoeging is dat je je karakter kunt verbeteren door ‘m bijvoorbeeld nieuwe bommen, uitrustig en magische items te geven.

Download Boom Mania in de Google Play Store (4,49 euro)

Boom Mania CGE digital € 22,99 via Google Play via Google Play

