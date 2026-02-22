Mis deze Android-apps en -games niet! (weekoverzicht #8 2026)

Handige apps voor de batterijduur van je smartphone, je financiële situatie en om af te tellen naar een leuk evenement. Plus: twee splinternieuwe games.

Dit zijn de beste apps en games van week 8

Week 8 is bijna ten einde, tijd dus om vijf nieuwe apps in het zonnetje te zetten. We hebben weer overal gezocht voor de leukste apps en dit zijn ze geworden. Je vindt ze uiteraard allemaal in de Play Store, klaar om op je toestel te zetten. Lees snel verder!



1. One Less

Rust en overzicht. Niet per se twee woorden die we met onze smartphone associëren. Veel mensen hebben allerlei drukke apps die constant om onze aandacht vragen. Dat kan anders, moeten de makers van de minimalistische app One Less gedacht hebben.

Met deze app kun je prettig je voortgang bijhouden (van een boek bijvoorbeeld) of aftellen naar een bijzondere evenementen als je vakanties. Dat doet One Less met stippen die je helemaal zelf aanpast qua grootte en kleur. Simpel, maar effectief.

One Less Ayyappan Karunan Gratis via Google Play via Google Play

2. Pocket Golf Tournament

Een ouderwets potje golf, maar dan met een twist. Bij Pocket Golf Tournament draait het niet alleen om hoe goed je kunt putten. Je kiest een club, bepaalt de richting van je slag en gooit daarna met dobbelstenen om de nauwkeurigheid te bepalen.

Probeer elke hole binnen het juiste aantal slagen te halen en hou je voortgang bij. Er zijn high score-tabellen en je kunt je vrienden uitdagen. Pocket Golf combineert strategie en toeval en is daarmee een geinig spelletje om te spelen als je wat tijd te doden hebt.

Pocket Golf Tournament SPECTADO, s.r.o. Gratis via Google Play via Google Play

3. Battery Guru

Gaat jouw toestel sneller leeg dan je lief is? Daar zijn handige apps voor. Battery Guru is met meer dan één miljoen downloads een goede keuze. De app geeft volop inzicht in je batterijgebruik en komt met tips, zoals wanneer je de oplaadkabel eraf moet halen.

Daarnaast zie je de apps die de grootste boosdoener zijn voor je batterij. Allemaal om die beter te begrijpen en te handelen als dat batterijduur oplevert. In de laadhistorie krijg je inzicht in het verleden, info waarmee je in de toekomst je voordeel kunt doen.

Battery Guru: Battery Health Paget96 8.8 (31.745 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Arrow Madness

Een puzzelspel met pijlen. Arrow Madness ziet er misschien leuk uit met al die neon-kleurtjes, maar de game stelt jouw logica keer op keer de proef. Blijf kalm en zoek de beste tactiek om pijlen weg te tikken, knopen te ontwarren en doolhoven op te lossen.

Ruimtelijk inzicht is echt een must als je de beste wil worden in Arrow Madness. Dit is een spel voor volwassenen die niet snel opgeven, maar wel weten wanneer ze moeten stoppen. Want we waarschuwen alvast, dit spelletje is hartstikke verslavend!

Arrow Madness: Tap Arrows Away Ashita Games Gratis via Google Play via Google Play

5. Spendee

Alles wordt al jaren duurder en 2026 zal vast geen uitzondering zijn. Met een app als Spendee hou je in ieder geval inzicht in je uitgaven en maak je handig allerlei budgetten. Dat doet de app door alle rekeningen binnen je huishouden te koppelen.

De app werkt met heldere grafieken en overzichten. Je kunt per categorie budgetten instellen. Ook zie je hoeveel jullie samen uitgeven aan vaste lasten of boodschappen. Er is een gratis basisversie, maar tegen betaling kun je in de app nog veel meer.

Budget App & Tracker: Spendee SPENDEE a.s. 8.2 (61.434 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

