Mensen met dementie kunnen moeite hebben om met smartphones om te gaan. Er zijn apps om daarmee te helpen. Voornamelijk voor de geliefden eromheen.

Dementie apps voor de naasten

Smartphones zijn al snel veel te ingewikkeld voor mensen met dementie. Toch kan de smartphone op bijzondere manieren worden ingezet om contact te maken, of om samen voor hen te zorgen. We zetten enkele fijne apps dier hierbij voor je op een rij.

1. Dat ben ik

Deze app van Alzheimer Nederland helpt je om gesprekken te voeren met mensen die dementie hebben, want dat kan nog wel eens lastig zijn. In de app plaats je gespreksonderwerpen en daar voeg je foto’s, video’s en teksten aan toe. Handig is dat je de app samen met anderen kunt gebruiken, zodat zij in dezelfde database kunnen duiken.

→ Download Dat ben ik in de Play Store (gratis)

2. Dementia/Digital Diary/Clock

Voor mensen met dementie kan het lastig zijn om klok te kijken en te weten wanneer ze zich klaar moeten maken voor afspraken. Daar zijn speciale klokschermen voor te koop, maar het is ook mogelijk om een Android-smartphone te veranderen in zo’n klok. Dat kan via onderstaande app. Familie kan vanaf afstand de informatie op de klok aanpassen, door nieuwe afspraken in een gedeelde kalender te zetten. De app slurpt wel stroom, dus het toestel moet constant aan de lader hangen om de klok te kunnen gebruiken.

→ Download Dementia/Digital Diary/Clock in de Play Store (gratis)

3. Myinlife

Met Myinlife worden alle mensen rondom iemand met dementie met elkaar verbonden, zoals familie, vrienden en kennissen. Via de app zijn gebeurtenissen en afspraken te delen, maar ook taken af te spreken. Deze app is voornamelijk bedoeld om de mantelzorger te ondersteunen. Als die persoon hulp nodig heeft, kunnen de anderen dat via de app zien en bijspringen waar het nodig is.

→ Download Myinlife in de Play Store (gratis)

4. Dementie en herinneringen

Deze app is bedoeld om herinneringen op te halen met iemand die dementie heeft. De app heeft thema’s die zijn uitgewerkt met geluiden, beelden en meer. Denk aan ‘schooljaren’, ‘uitgaan’ of ‘huishouden’. Er zijn ook geluidsfragmenten te vinden van radio’s uit het verleden. Wie weet brengt het herinneringen naar boven die je nog nooit hebt gehoord.

→ Download Dementie en herinneringen in de Play Store (gratis)

5. MyReef 3D Aquarium

Smartphones zijn al snel te ingewikkeld voor mensen met dementie, maar zijn er simpele spelletjes of ervaringen die toch plezier kunnen geven. Zoals dit aquarium, waarbij je met je vinger op het scherm kunt tikken om een reactie bij de vissen op te wekken. Het ziet er ook nog eens mooi uit en is lekker rustgevend. Je moet er wel bij blijven om de advertenties weg te tikken zodra ze verschijnen.

→ Download MyReef 3D Aquarium in de Play Store (gratis)

6. Talking Tom Cat 2

Deze app kan mensen met dementie oneindige plezier geven. Zodra er wat tegen de kat op het scherm wordt gezegd, wordt het door de kat herhaalt. Ook reageert de kat als er wordt geprikt met de vinger. Tevens is Tom aan te kleden met allerlei kleren en accessoires.

→ Download Talking Tom Cat 2 in de Play Store (gratis)

Game voor onderzoek naar dementie

