Zo verplaats je de adresbalk in Google Chrome naar beneden

Lijkt het je makkelijker om het zoeken in Google Chrome-app onderaan je scherm te doen? Zo stel je dat in.

Google Chrome adresbalk naar beneden op Android

Herken jij het ook? Je telefoonscherm is soms te groot om te bedienen, laat staan met één hand. In Google Chrome wordt dat een stukje makkelijker als je de adresbalk naar beneden verplaatst. Dat is de balk waarin de url van de website staat en waarin je snel een Google-zoekopdracht doet; goed om dichtbij je te hebben dus.

Let op: het verplaatsen van de zoekbalk lijkt niet op iedere telefoon te werken, zo wel op onze Google Pixel 9, maar niet op de Fairphone 6. Update Google Chrome daarom in de Play Store en test het vooral op je eigen telefoon. Daarvoor volg je onderstaande stappen.

Open de Google Chrome-app op je Android-smartphone; Ga naar een webpagina; Dat kan alles zijn, zolang de adresbalk maar boven in beeld te zien is. Houd de adresbalk ingedrukt tot de pop-up verschijnt; Klik op ‘Adresbalk naar beneden verplaatsen’.

Zoals je ziet verplaats de adresbalk direct naar beneden en op dezelfde manier verplaats je hem ook weer naar boven. Werkt het niet? Probeer het dan via de extra instellingen. Hiervoor klik je in de Chrome-app op de drie puntjes rechtsboven in beeld. Ga onderaan de pop-up naar ‘Instellingen’ en kies ‘Adresbalk’. Vervolgens selecteer je hier ‘Boven’ of ‘Onderaan’.

Zie je de optie niet? Dan moet je nog even geduld hebben. In versie 134.0.06998.39 van Chrome werkt het. Om de kijken welke versie jij hebt, houd je de app ingedrukt op je thuisscherm, klik je op ‘App-info’ en scrol je helemaal naar beneden. Daar staat onder ‘App-details’ het versienummer.

Gelukt? Dan kun je nu hopelijkmakkelijker met de Chrome-app overweg. Laat even weten in de reacties onderaan deze pagina of het bij jou werkt!

