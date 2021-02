Flitsmeister voor Android Auto: zo meld jij je aan voor de bèta

Flitsmeister is nu als bèta beschikbaar voor Android Auto, zodat je ook op het dashboard van je auto met de app kan navigeren. Lees hier hoe je de testversie downloadt en installeert.

Lees verder na de advertentie.

Flitsmeister Android Auto-bèta

De Nederlandse navigatie-app Flitsmeister werkte al een tijdje aan een Android Auto-app en nu kun je een testversie proberen. Hierdoor wordt het mogelijk om de app op het dashboard van je auto te gebruiken, mits deze natuurlijk Android Auto ondersteunt. Om de Android Auto-versie van Flitsmeister te gebruiken, dien je je eerst aan te melden voor de bèta. Dit doe je door de stappen hieronder te volgen.

Zorg dat je de Flitsmeister-app alvast op je Android-smartphone hebt staan;

Je kan de app via deze link in de Play Store installeren. Ga naar deze website om je aan te melden als bètatester;

Vul hier je voor- en achternaam in, geef aan dat je Android gebruikt en geef het e-mailadres (je Google-account) op dat is gekoppeld aan je Android-telefoon.

Heb je dit gedaan, dan krijg je na een paar minuten een update binnen die Android Auto-ondersteuning toevoegt aan Flitsmeiter.

Vervolgens kun je jouw Android-telefoon aansluiten op je auto met een usb-kabeltje, of draadloos via bluetooth als je wagen dit ondersteunt. Hierna werkt Flitsmeister als volwaardige Android Auto-app, kun je navigeren en krijg je – zoals je gewend bent van de applicatie – waarschuwingen voor flitsers, flitspalen en trajectcontroles.

Belangrijk om te weten is dat de testversie van Flitsmeister nog niet af is. De komende tijd verzamelen de ontwikkelaars alle feedback en later wordt een definitieve update uitgebracht. Wanneer dit gebeurt, is nog onduidelijk.

Flitsmeister Flitsmeister 9,4 (37365 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Meer over Flitsmeister

Deze maand staat Android Auto centraal op Android Planet. We geven allerlei handige tips, vertellen je alles over het besturingssysteem voor onderweg en gaan ook dieper in op Android Automotive. Dit is de opvolger van Android Auto, die dieper is geïntegreerd in wagens en ook zonder smartphone werkt. Hieronder zetten we onze nieuwste artikelen over Android Auto op een rijtje: