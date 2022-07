Hét alternatief voor Android Auto: 4 opties op een rij

Google heeft de Android Auto-app op de handrem gezet, maar gelukkig rijden de alternatieven wel gewoon door. Dit zijn vier goede vervangers voor Android Auto.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Alternatieven voor Android Auto

Eind juni draaide Google de Android Auto-app voor smartphones de nek om. Voortaan is de ‘app’ alleen op autoschermen te gebruiken. Heb jij een wagen zonder ondersteuning voor Android Auto? Dan moet je op zoek naar een andere manier om je telefoon veilig onderweg te gebruiken.

Google zelf draagt de ingebouwde ‘Rijmodus’ van de Google Assistent aan als alternatief. Deze functie is helaas (nog) niet in Nederland verkrijgbaar, dus op dit moment hebben we daar weinig aan.



Maar, gelukkig zijn er wel degelijk alternatieven voor Android Auto. De meest voor de hand liggende is om de ‘gewone’ versie van Google Maps te gebruiken. Deze kun je koppelen aan een muziekspeler (zoals Spotify) en op die manier de belangrijkste functies van Android Auto nabootsen.

Ook kun je natuurlijk met het standaard ingebouwde navigatiesysteem van je auto aan de slag. De kwaliteit van deze systemen verschilt onderling echter flink en haalt het niet in alle gevallen bij Googles platform voor onderweg.

Daarom hebben we een overzicht van échte alternatieven voor Android Auto samengesteld. Deze dashboard-apps beschikken over de belangrijkste functies van Googles voormalige app en zijn – in combinatie met een telefoonhouder – veilig voor onderweg.

1. AutoMate

Eén van de meest bekende Android Auto-alternatieven is AutoMate. Deze app kan zo’n beetje alles wat Android Auto kan en lijkt ook qua vormgeving op Googles platform.

Het thuisscherm van AutoMate is opgebouwd uit grote, overzichtelijke kaarten. Deze tonen de meest belangrijke informatie van dat moment, zoals de navigatie en aankomende agenda-afspraken.



Met AutoMate kun je onder meer navigeren, muziek (en andere mediavormen) afspelen en automatisch reageren op binnenkomende belletjes en berichten. Het is dus mogelijk om via spraakbediening te reageren op een WhatsApp-bericht. Helaas werkt deze functie niet bij alle telefoonmodellen even stabiel.

Over stabiliteit gesproken: AutoMate ontvangt al een tijdje geen updates meer. Reken voorlopig dus niet op nieuwe functies en/of patches.

Dit alternatief voor Android Auto is gratis, maar met de betaalde versie (van 4,09 euro) krijg je extra functies. Je kunt je telefoon dan bijvoorbeeld bedienen via handbewegingen en meer wallpapers kiezen.

AutoMate - Car Dashboard: Driving & Navigation BitSpice 7,6 (10.900 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. AutoZen

De makers van AutoZen brengen wél regelmatig updates uit. Dit Android Auto-alternatief kun je niet alleen in de auto gebruiken, maar ook tijdens het fietsen. Bij het opstarten geef je aan of je vandaag twee of vier wielen onder je hebt, waarna je kunt beginnen.

Het thuisscherm van AutoZen is wat drukker dan dat van Android Auto. Je kunt onder meer snelkoppelingen naar apps en widgets (zoals het weer of een kompas) op dit overzichtsscherm plaatsen. Ook heb je de mogelijkheid om een animatie van je wagen weer te geven.

Veiligheid staat echter uiteraard voorop. De symbolen in AutoZen zijn daarom groot en opvallend, zodat je ze makkelijk kunt aflezen (en bereiken). Bovendien kun je de app uiteraard via stembediening besturen. AutoZen kan bijvoorbeeld binnenkomende WhatsApp-berichten en sms’jes voorlezen.

AutoZen is gratis. Wil je alle functies ontgrendelen, dan moet je een abonnement afsluiten.

AutoZen-Car Navigation&Launche ZenThek 8,2 (766 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Car Dashdroid

Een nieuw likje verf zou geen overbodige luxe zijn, maar afgezien van het oubollige design is Car Dashdroid een heel degelijk Android Auto-alternatief.

Deze app doet namelijk alles wat je ervan mag verwachten. Uiteraard is het mogelijk om veilig te navigeren, media af te spelen en contact met mensen te onderhouden. Ook stembediening is van de partij, net als de mogelijkheid om het “Hé Google”-commando te gebruiken.



Een bijkomend voordeel van Car Dashdroid is de hoge mate van aanpasbaarheid. Je kunt apps voor onderweg bijvoorbeeld in folders onderverdelen, waardoor het thuisscherm overzichtelijker wordt. Ook kun je de iconen van apps aanpassen en allerlei andere thema’s instellen.

Verder is Car Dashdroid heel stabiel. Vrijwel alles werkt naar behoren en tijdens het testen kwamen we geen bugs tegen. Wel is het jammer dat het programma al een tijd geen updates meer ontvangt. Het valt dus nog maar te bezien of het gedateerde design binnenkort wordt ververst en alles netjes blijft werken.

Dit Android Auto-alternatief is gratis, maar je krijgt dan wel reclame te zien. Ook kun je niet gebruikmaken van alle functies. Met een abonnement (vanaf 0,58 euro per maand) koop je de advertenties af en krijg je toegang tot alle mogelijkheden.

Car dashdroid-Car infotainment nez droid 8,2 (9.720 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Car Home Ultra

Het laatste Android Auto-alternatief is Car Home Ultra. Deze app doet in grote lijnen hetzelfde als de hiervoor besproken alternatieven, maar biedt meer personalisatiemogelijkheden.

Je kunt de thuisschermen helemaal naar eigen hand zetten en zelfs de locatie van (snelkoppelingen naar) apps helemaal uitkiezen. Bovendien kun je uit allerlei kleurenschema’s en skins kiezen om zo het design van Car Home Ultra persoonlijker te maken.



Ook handig zijn de ingebouwde widgets. Hiermee kun je onder meer de weersomstandigheden en jouw snelheid in de gaten houden. Verder zit er een alarm in Car Home Ultra. Deze geeft een seintje op het moment dat je te hard rijdt, zodat je geen boete aan je broek krijgt.

Een nadeel aan Car Home Ultra is dat de app al een tijd geen software-updates meer ontvangt. Bovendien is de standaard vormgeving blijven steken. Hierdoor oogt het design gedateerd.

Car Home Ultra is 30 dagen gratis uit te proberen. Daarna moet je de app eenmalig aanschaffen (à 4,19 euro).

Car Home Ultra TheSpinningHead 8 (12.100 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Hét Android Auto-alternatief van de toekomst

De hele maand juli staat Android Planet in het teken van Android Auto. Ook duiken we in Android Automotive, het volwaardige besturingssysteem dat naar steeds meer auto’s komt. In onderstaande review laten we zien hoe de volgende stap van Android onderweg eruitziet.