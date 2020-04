Er staan inmiddels tientallen apps voor Android Auto in de Play Store, maar de meesten zijn het downloaden niet waard. Van navigeren, muziek luisteren tot aan audioboeken: in deze gids lichten we de fijnste Android Auto-apps voor je uit.



Beste apps voor Android Auto

Het is inmiddels 2020 en officieel is Android Auto nog steeds niet in Nederland beschikbaar, maar via een apk-bestand kun je de Android-versie snel en makkelijk installeren. Niet alle Android-applicaties werken echter op Android Auto, of de kwaliteit laat te wensen over. In deze gids behandelen we enkele fijne Android Auto-apps gebaseerd op activiteit.

Blik op de weg

1. Google Maps

Waarschijnlijk wil je zo snel mogelijk van A naar B. Eén van de populairste Android Auto-apps is Google Maps, een uitgebreide navigatiedienst. De applicatie zorgt ervoor dat je vanaf het autodisplay altijd op je bestemming aankomt. Tijdens de rit wordt je op de hoogte gebracht van eventuele files, en Maps stelt automatisch alternatieve (snellere) routes voor.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

→ Download Google Maps in de Play Store (gratis)

2. Waze

Een prima alternatief is Waze. Waze werkt in Android Auto zoals je gewend bent van de smartphoneversie. De navigatiedienst beschikt over alle mogelijkheden van Google Maps, maar heeft een veel actievere community achter zich. Waze-gebruikers geven bijvoorbeeld wegversperringen aan elkaar door. De app is hiermee ontzettend actueel. Ook de vormgeving is fraai en lekker overzichtelijk.

→ Download Waze in de Play Store (gratis)

Communicatie

3. WhatsApp

Tijdens het rijden heb je aandacht nodig voor de situatie op de weg. Elimineer stoorzenders daarom zo veel mogelijk. Moet je dan toch een dringend berichtje sturen? Gebruik dan een veilige chat-app, zoals WhatsApp.

De populairste communicatie-app van het moment is namelijk geoptimaliseerd voor Android Auto. Berichten worden voorgelezen door de Google Assistent en reacties kun je dicteren. Ook is het mogelijk om een automatisch bericht op te stellen, zodat de andere kant weet dat je aan het rijden bent.

→ Download WhatsApp in de Play Store (gratis)

4. Facebook Messenger

Geen fan van WhatsApp? Probeer dan Facebook Messenger eens. Deze app werkt ook goed samen met Android Auto en stoort je dus zo min mogelijk. Meldingen zie je op het display van je auto binnenkomen en de Google Assistent leest ze voor. Zo kun jij je handen aan het stuur houden. Ook Telegram is het proberen waard, al gebruiken niet veel mensen deze chat-app.

→ Download Facebook Messenger in de Play Store (gratis)

→ Download Telegram in de Play Store (gratis)

Muziek

5. Spotify

Muziek luisteren en autorijden gaan hand in hand. Logisch dus dat Spotify een van de populairste Android Auto-apps is. Je kunt de streamingdienst bijna compleet draadloos bedienen.

Via de Google Assistent kies je bijvoorbeeld een nieuw nummer, afspeellijst of album. Wanneer je gratis naar Spotify luistert, krijg je reclames voorgeschoteld. Een regulier abonnement kost een tientje per maand.

→ Download Spotify in de Play Store (gratis)

6. Google Play Music

Ook Google heeft zijn eigen streamingdienst: Play Music. De app is niet heel populair, maar heeft stiekem een hoop in huis. De muziekcollectie is vergelijkbaar met Spotify, de kwaliteit is prima en ook werkt de app fijn samen met Android Auto. Dit is overigens logisch, want beide apps zijn door Google gemaakt.

→ Download Google Play Music in de Play Store (gratis)

7. myTuner

Laten we de ‘gewone’ radio niet vergeten. Met myTuner kun je naar maar liefst 800 Nederlandse radiozenders luisteren, waaronder alle populaire stations. Ook in het buitenland weet myTuner de beste frequenties te vinden. De app werkt fijn samen met Android Auto en heeft een duidelijke interface. Er is een gratis en betaalde versie van myTuner.

→ Download myTuner Pro in de Play Store (2,99 euro)



Voor de lange rit

8. Pocket Casts

Heb je een lange rit voor de boeg? Dan zijn podcasts je beste vriend. Deze podcasts kunnen over van alles en nog wat gaan. Er is altijd wel een podcast die jou aanspreekt.

Eén van onze favoriete podcast-apps werkt uitstekend samen met Android Auto: Pocket Casts. Je kunt nieuwe shows via het dashboard selecteren, aanzetten, terug- en vooruitspoelen en meer. Het Discovery-tabblad laat je nieuwe shows ontdekken: ideaal voor nieuwe luisteraars.

→ Download Pocket Casts in de Play Store (gratis)

9. Audible

Ook luisterboeken zijn een ideale manier om de tijd te doden. Audible is één van de fijnste Android Auto-apps omdat je bijvoorbeeld de afspeelsnelheid kunt aanpassen. Op die manier kun je de vertelsnelheid bijvoorbeeld twee keer zo snel zetten.

Op die manier gaat het verhaal op een lekker tempo door. Ook is het mogelijk om bepaalde hoofdstukken over te slaan, bijvoorbeeld handig wanneer je een boek tegelijkertijd ook op papier leest. Audible heeft een gratis proefperiode.

→ Download Audible in de Play Store (gratis)

Android Auto-apps toevoegen

Android Auto-apps installeren is zo gepiept. Open hiervoor simpelweg de Play Store op je Android-smartphone, en ga op zoek naar de app die je wil toevoegen. Installeer dit programma zoals je gewend bent en ga start vervolgens de Android Auto-app. Als het goed is verschijnt de app nu in het keuzemenu. Zie je ‘m niet staan? Dan heeft de app geen versie voor Android Auto.

Haal alles uit Android Auto

Er is iets vreemds aan de hand met Android Auto. De app is erg populair in Nederland terwijl het officieel niet eens verkrijgbaar is. Ben je veel onderweg en wil je het eens proberen? Check dan ons artikel over het downloaden van Android Auto. Het is makkelijker dan het klinkt. Lees daarom ook onze uitgebreide Android Auto-gids. In dit artikel staat alles wat je mogelijk zou willen weten.

Het laatste nieuws over Android Auto