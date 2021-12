Google Pay-app vanaf nu te downloaden in Nederland

Vanaf nu kun je de Google Pay-app officieel in Nederland downloaden. De dienst was al hier beschikbaar, maar met de app kon je nog niet aan de slag.

Google Pay-app in Nederland

De Google Pay-app is nu in de Nederlandse Play Store te vinden en downloaden, zo maakt Google bekend via een persbericht. Sinds eind november jaar was de dienst al in Nederland beschikbaar, maar hij werd toen geïmplementeerd in de bank-apps van banken die Google Pay ondersteunen. Daar komt nu dus verandering in, want met de officiële Pay-app heb je een losse plek voor de dienst. Downloaden kan via de knop onderaan dit artikel.

Google Pay is een betaaldienst, wat betekent dat je ermee contactloos kan betalen in winkels. Je voegt een betaalkaart toe aan de app en kan dan afrekenen middels de nfc-chip, die in veel Android-telefoons zit. Dat is overigens al langere tijd mogelijk via de applicaties van banken zelf, zoals de ING en Rabobank. Op dit moment ondersteunen ABN AMRO, Adyen, Bitpanda, Bunq, Curve, iCard, Monese, N26, PayrNet, Revolut, Swan, Viva Wallet, Wise en ZEN.COM de Google Pay-betaaldienst in Nederland.

De Google Pay-app werkt simpel. Je downloadt de app en voegt de gegevens van je bank toe. Dat laatste kan overigens ook via de webversie van Google Pay (op pay.google.com). Vervolgens kun je op heel veel plekken met de dienst betalen, zoals in winkels bij betaalterminal – maar ook op websites en in apps. Ook kun je sneller online betalen op websites met de ‘Betaal met G Pay’-knop. Google Pay werkt ook met creditcards.