Google Pay naar Nederland: nu te gebruiken bij Bunq en meer

Betaaldienst Google Pay is vanaf nu ook in Nederland beschikbaar. De dienst kun je nu gebruiken bij onder andere Bunq en werkt mogelijk later ook bij andere banken.

Google Pay in Nederland: zo gebruik je het

Google Pay, de betaaldienst van de zoekgigant, is vanaf vandaag ook voor Nederlandse gebruikers beschikbaar. De dienst werkt op dit moment bij Bunq, N26 en Revolut en wordt mogelijk later ook door andere banken aangeboden. Een woordvoerder van Google laat aan NU.nl weten dat andere banken zelf moeten besluiten of ze Google Pay willen aanbieden aan gebruikers.

Google Pay kun je voor verschillende zaken gebruiken. Zo kun je een betaalkaart toevoegen en dan met je Android-smartphone contactloos betalen in winkels, door middel van de nfc-chip in het toestel. Dit kan ook met de apps van verschillende Nederlandse banken, zoals de Rabo Wallet en ING-app. Ook kun je Google Pay gebruiken voor online betalingen in webwinkels.

De Google Pay-app wordt niet in Nederland uitgebracht; in plaats daarvan moet je – als je klant bent bij Bunq, N26 of Revolut – in de eigen apps van deze banken de Google Pay-functie activeren. De Google Pay-app is overigens via een omweg alsnog te downloaden, maar werkt niet volledig in Nederland. Wel kun je ‘m gebruiken om bijvoorbeeld je aankoopgeschiedenis in Google Play bij te houden. De Nederlandse taal wordt wel door de applicatie ondersteund.

Op website APK Mirror kun je het installatiebestand binnenhalen en installeren. Check de tip over het installeren van apk-bestanden voor instructies.

Google Pay is een soort tegenhanger van Apple Pay, dat op alle recente iPhones en met de meeste grote banken werkt. Gebruikers kunnen met een iPhone of Apple Watch contactloos betalen in winkels en ook online aankopen doen. Apple Pay werd vorig jaar in juni in Nederland uitgebracht, maar al veel langer in andere landen beschikbaar. Check de Apple Pay-overzichtspagina op zustersite iPhoned voor meer informatie.

