Als je wil navigeren met Android Auto heb je momenteel de keuze uit Google Maps en Waze. Binnenkort komt er waarschijnlijk een aantal nieuwe navigatie-apps bij. We zetten de belangrijkste op een rijtje.

Deze navigatie-apps komen eraan voor Android Auto

De populairste navigatie-app voor Android Auto is Google Maps, maar er zijn natuurlijk genoeg redenen om een andere app te willen gebruiken. Het enige echte alternatief is momenteel Waze, dat ook onderdeel is van Google. Deze app heeft als groot voordeel dat je onderweg live verkeersinformatie krijgt. Gebruikers kunnen namelijk omleidingen, ongelukken en nog veel meer doorgeven. Dreigt er een file? Dan schotelt Waze je direct een alternatieve route voor.

Er zijn in de Play Store heel veel andere navigatie-apps te downloaden, maar die werken niet in combinatie met Android Auto. Google onthulde vorig jaar gelukkig dat het ook apps van derden gaat ondersteunen in het besturingssysteem. Sindsdien wordt er gewerkt aan meer navigatie-apps voor Android Auto. We zetten er drie op een rijtje.

1. Sygic

Eigenlijk is Sygic al beschikbaar voor Android Auto. Het gaat wel om een bèta, dus mogelijk werkt de app nog niet optimaal. Toch is de komst van Sygic goed nieuws. De kaarten zijn namelijk van hoge kwaliteit en je kunt ze volledig offline gebruiken. Je hebt onderweg daarom geen internetverbinding nodig. Dat is handig als je door een gebied rijdt waar de dekking slecht is. Ook ga je minder snel door je databundel heen.

2. Flitsmeister

Flitsmeister is een Nederlandse navigatie-app met een grote groep gebruikers. Die geven de locatie van flitsers door, net als files en trajectcontroles. Je ziet onderweg dus precies waar je op moet letten. Ook kunnen ambulances een melding sturen naar Flitsmeister, zodat je op tijd aan de kant kunt gaan. Daarnaast is het mogelijk om parkeerkosten te betalen vanuit de app.

Flitsmeister is al beschikbaar voor Apple CarPlay en er wordt hard gewerkt aan een app voor Android Auto. De bètaversie kun je nu testen door je via deze link aan te melden.

3. TomTom

Het ooit zo machtige TomTom is door de komst van smartphones een beetje in de vergetelheid geraakt. Toch dragen veel gebruikers het bedrijf nog steeds een warm hart toe door de hoge kwaliteit van de kaarten. Ook TomTom werkt aan ondersteuning voor Android Auto. De verwachting is dan ook dat je de app binnenkort kunt gebruiken binnen Googles besturingssysteem. Een precieze datum kunnen we helaas nog niet noemen.

