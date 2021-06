Lees verder na de advertentie.

Asus ROG Phone 5

De Asus ROG Phone 5 is een high-end gamingsmartphone met een flitsend ontwerp en optionele accessoires om je game-ervaring te verbeteren. Het toestel is ook in Nederland te koop. Op deze pagina lees je meer over de ROG Phone 5.

Focus op gaming

De ROG Phone-serie van Asus kenmerkt zich door de focus op gaming. De ROG Phone 5 uit 2021 zet die traditie voort en dat zie je ook aan het opvallende ontwerp. Het toestel is daarnaast voorzien van handige features als stereospeakers, een koptelefoonaansluiting en een grote 6000 mAh-accu. Die kan snelladen met liefst 65 Watt. Dat is enorm snel.

De smartphone heeft aanraakgevoelige knoppen op de zijkanten om op de tast acties uit te voeren in je favoriete games. Onderhuids draait een krachtige Snapdragon 888-processor met minimaal 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte.

Asus brengt allerlei accessoires uit die de game-ervaring op de smartphone moeten verbeteren. Zo komt er een dockingstation beschikbaar waarmee je de ROG Phone 5 met een monitor, toetsenbord en muis kunt verbinden. Er verschijnt ook een koeler die je op de achterkant van de smartphone bevestigt. De koeler verlaagt de temperatuur van het toestel tijdens intensieve gamesessies.

Groot scherm en 144Hz

De ROG Phone 5 heeft een groot 6,78 inch-scherm dat soepel oogt door de hoge verversingssnelheid van 144Hz. Dat is hoger dan gebruikelijk in dit prijssegment (120Hz) en betekent dat geoptimaliseerde games heel vloeiend overkomen. Het amoled-scherm toont fraaie kleuren en is energiezuinig. Dankzij de full-hd-resolutie oogt het beeld lekker scherp.

De smartphone heeft drie camera’s op de achterkant. De selfiecamera vind je in de rand boven het scherm. Het scherm wordt dus niet onderbroken door een notch of cameragaatje. Op de achterzijde vind je trouwens ook nog een klein tweede scherm voor notificaties of als ledbanner te dienen.

ASUS ROG Phone 5 software

Bij zijn release draait de ROG Phone 5 op Android 11 met een softwareschil van Asus. Die schil wijkt wat af van stock-Android, zowel visueel als qua features. Asus voegt met name features toe om je game-ervaring te verbeteren. Zo kun je instellen dat je tijdens het gamen geen notificaties wil ontvangen en de hardware van het toestel optimaliseren voor je favoriete games.

Een minpunt van de ROG Phone 5 is dat Asus geen updatebeleid communiceert. Het is daarom niet duidelijk op hoeveel jaar Android-updates en beveiligingsupdates de smartphone kan rekenen. Bij concurrerende smartphones van onder meer OnePlus, Nokia en Samsung is dit wel bekend.

Asus ROG Phone 5 kopen

De ASUS ROG Phone 5 is vanaf eind maart 2021 in Nederland te koop vanaf 799 euro. Voor dit geld krijg je het model met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Een variant met 12GB/256GB kost 899 euro en voor 999 euro koop je het model met 16GB/256GB geheugen. Asus brengt ook een ROG Phone 5 Pro (1199 euro) en ROG Phone 5 Ultimate (1299 euro) uit met nog betere specificaties.

Deze smartphone koop je als… je een krachtige gamingsmartphone zoekt en bereid bent een stevige prijs te betalen voor het toestel.