AAWireless Android Auto-dongle nu fors in prijs gedaald

Deze dongles zijn ideaal om snel Android Auto aan je wagen toe te voegen, en ook nog eens tijdelijk afgeprijsd. Je koopt de AAWireless Two nu voor 39,99 euro.

AAWireless Two tijdelijk voor 39,99 euro

Zoek je naar een manier om Android Auto draadloos te gebruiken in je auto? Dan zijn de dongles van AAWireless doorgaans een prima keuze. Je koopt een apparaatje, zet een verbinding tussen jouw smartphone en infotainmentsysteem op en je hoeft nooit meer met kabeltjes te pielen.

Omdat het komende zaterdag (14 februari) Valentijnsdag is, komt AAWireless met de Valentine’s Sale. Hierdoor kun je de AAWireless Two tijdelijk met 20 procent korting op de kop tikken. Je betaalt niet 49,99 euro voor de dongle, maar 39,99 euro.

AAWireless Two+ met CarPlay

Ook kun je kiezen voor de AAWireless Two+. Dit apparaatje is bijna identiek aan de ‘normale’ Two, maar kan naast Android Auto ook overweg met CarPlay. Handig als je partner bijvoorbeeld een iPhone heeft, of je zelf regelmatig wisselt tussen een Android- en Apple-telefoon.

De AAWireless Two+ heeft een hogere adviesprijs van 59,99 euro, maar is nu ook 20 procent goedkoper. Je betaalt hierdoor 47,99 euro voor de dongle. Verder hoef je geen verzendkosten te betalen en wordt de AAWireless Two (+) binnen twee werkdagen geleverd.

Dit kun je met de AAWireless Two

De AAWireless Two is een simpel apparaatje waarmee je snel een draadloze verbinding tussen je smartphone en auto opzet. Je sluit de dongle via het meegeleverde usb-c-kabeltje aan op je auto, waarna je de app gebruikt om je smartphone te koppelen.

Heb je dit gedaan, dan kun je meteen de draadloze versie van Android Auto gebruiken. De AAWireless heeft een fysieke en multifunctionele knop. Je gebruikt ‘m bijvoorbeeld om de dongle in de koppel- of standbystand zetten of te wisselen van telefoon. In de app bepaal je waar je het knopje voor gebruikt.