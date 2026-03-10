Zo maak je Android Auto draadloos voor slechts 35 euro: Lente Deals begonnen bij Amazon

Sanne Rosendaal
Sanne Rosendaal
10 maart 2026, 13:05
2 min leestijd
Zo maak je Android Auto draadloos voor slechts 35 euro: Lente Deals begonnen bij Amazon

Amazon viert het begin van de lente met de Lente Deals. Op heel veel gadgets ontvang je tijdelijk hoge korting, zoals op de Carlinkit Android Auto-dongle.

Lees verder na de advertentie.

Amazon Lente Deals tot en met 16 maart

Het koude weer is (zo goed als) voorbij en de krokusjes komen weer de grond uit: de lente is begonnen! Dat viert Amazon met hoge kortingen op veel van populaire producten met de Lente Deals. Denk aan veel smart home, zoals Philips Hue, maar ook de Carlinkit Android Auto-dongle.

Daarin zijn er twee opties, die beide flink goedkoper zijn. De goedkoopste is Carlinkit 5.0, die tijdelijk 32,74 euro kost. Ga je voor deze en plaats je een bestelling van meer dan 50 euro, dan krijg je nog eens 10 euro korting met de code LD10. Heb je liever een zo klein mogelijk apparaatje, dan is er de Carlinkit Mini Ultra 3 voor 33,99.

Ontdek de Carlinkit 5.0 voor €32,74 (€10,- korting boven €50,-)

Ontdek de Carlinkit 5.0 voor €32,74 (€10,- korting boven €50,-)

Ontdek de Carlinkit Mini Ultra 3 voor €33,99

Ontdek de Carlinkit Mini Ultra 3 voor €33,99
Bekijk alle Amazon Lente Deals

Bekijk alle Amazon Lente Deals

Carlinkit 5.0 vs Mini Ultra 3

Beide dongles laten je Android Auto draadloos gebruiken. Plug het kabeltje in de poort waar je normaal gezien je telefoon in steekt en maak verbinding met de adapter via bluetooth en wifi. De volgende keer dat je in de auto stapt, maakt je smartphone direct verbinding en gebruik jij al je apps veilig tijdens het rijden.

Zowel de Carlinkit 5.0 als Mini Ultra 3 zijn voordeliger te scoren momenteel, maar welke moet je kiezen? De Carlinkit 5.0 is een stabiel apparaat, maar is inmiddels ouder. Voordeel is dat ‘ie daardoor goedkoper is, maar ook iets langzamer.

Met de Mini Ultra 3 heb je één van de nieuwste dongles, met de snelste chipset. Fijn is ook dat hij zo compact is, waardoor hij amper opvalt in je auto. Daarnaast biedt de Mini Ultra 3 meer opties in de instellingen, waardoor je ‘m meer naar je wensen kan aanpassen.

Ontdek de Carlinkit 5.0 voor €32,74 (€10,- korting boven €50,-)

Ontdek de Carlinkit 5.0 voor €32,74 (€10,- korting boven €50,-)

Ontdek de Carlinkit Mini Ultra 3 voor €33,99

Ontdek de Carlinkit Mini Ultra 3 voor €33,99

Nog veel meer Lente Deals bij Amazon: Philips Hue, Fire TV Stick en meer

Naast de Android Auto-dongles is er natuurlijk nog veel meer leuks te vinden. Denk aan slimme verlichting van Philips Hue en slimme stekkers van Tapo. Of stream je favoriete films en series naar je tv met de Fire TV Stick, een goed alternatief voor de Google Chromecast.

Bekijk alle Lente Deals

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van Android Planet zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan Android Planet een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Bron afbeelding: Android Police
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Android Auto

Bekijk ook

AAWireless Android Auto-dongle nu fors in prijs gedaald

AAWireless Android Auto-dongle nu fors in prijs gedaald

10 februari 2026

Zo maak je Android Auto draadloos: de beste dongles

Zo maak je Android Auto draadloos: de beste dongles

10 februari 2026

Paastip: AAWireless-dongle om Android Auto draadloos te gebruiken met 33 procent korting (ADV)

Paastip: AAWireless-dongle om Android Auto draadloos te gebruiken met 33 procent korting (ADV)

15 april 2025

Android Planet-adventskalender (4 december): win de AAWireless TWO-dongle t.w.v. 59,99 euro

Android Planet-adventskalender (4 december): win de AAWireless TWO-dongle t.w.v. 59,99 euro

4 december 2024

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren