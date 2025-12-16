Win vandaag een Foodies Magazine-jaarabonnement (t.w.v. 95,88 euro) in de Android Planet-adventskalender 2025

De jaarlijkse Android Planet-adventskalender is er weer. Elke werkdag maak je kans op een toffe prijs. Vandaag geven we een jaarabonnement op Foodies Magazine weg, ter waarde van 95,88 euro.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android Planet-adventskalender 2025

Het einde van het jaar staat voor de deur en dat betekent dat we aftellen tot kerst met onze jaarlijkse adventskalender. Iedere werkdag maak je kans op een toffe prijs en vandaag is dat een jaarabonnement op Foodies Magazine. Wil jij kans maken? Lees dan snel verder!

16 december: maak kans op een jaar lang Foodies Magazine

Ben jij graag in de keuken te vinden, met een pollepel in de hand en een glimlach op je gezicht, terwijl je vrienden, familie of gewoon jezelf verrast met heerlijke gerechten? In Foodies Magazine ontdek je elke maand opnieuw alles over de culinaire wereld.

Je vindt er volop inspiratie, praktische tips en boeiende verhalen over alles wat met eten te maken heeft. De recepten in het magazine zijn stuk voor stuk eenvoudig te bereiden, zodat jouw creaties bijna niet kunnen mislukken. En als er een bijzonder ingrediënt in voorkomt, vertelt de chef je precies waar je het kunt vinden.

We willen Foodies Magazine bedanken voor het sponsoren van het jaarabonnement. Deze prijs bedraagt een waarde van 95,88 euro.

Zo maak je kans op de prijs

Vanaf 1 december zie je elke dag om 15.00 uur een nieuw bericht op Android Planet verschijnen en opent er een vakje in de kalender. Daarin lees je wat je die dag wint en hoe je ook meedoet. Hieronder vind je het Google-formulier om je aan te melden voor de winactie van vandaag: een jaarabonnement op Foodies Magazine ter waarde van 95,88 euro.

Je hebt tot en met 17 december 14.59 uur de tijd om je aan te melden voor de winactie. Vervolgens nemen we zo snel mogelijk contact op met de winnaar per mail. Succes!