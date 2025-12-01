Adventskalender 2025: dit kan je elke dag winnen (en het is veel)

December is aangebroken en dat betekent dat we beginnen met aftellen naar het nieuwe jaar. Onze trouwe lezers weten wat dat betekent: de grote Android Planet-adventskalender is terug! Deze maand maak je elke werkdag kans op heel veel prijzen.
Android Planet-adventskalender 2025 is van start
Zoals je van ons gewend bent, organiseren we ieder jaar in december een adventskalender om af te tellen tot kerst. Elke werkdag tot en met woensdag 24 december maak je kans op een prijs. Hoe we dit precies gaan aanpakken en wat je moet doen om kans te maken, lees je hieronder.
Wat we weggeven en wanneer we dat doen houden we natuurlijk nog geheim: het is immers een adventskalender. Houd de kalender hieronder daarom goed in de gaten, want elke werkdag om 15.00 uur openen we een nieuw vakje. Veel succes!
Android Planet-adventskalender 2025
Nog heel even geduld…
Nog heel even geduld…
Nog heel even geduld…
Nog heel even geduld…
Nog heel even geduld…
Nog heel even geduld…
Nog heel even geduld…
Nog heel even geduld…
Nog heel even geduld…
Nog heel even geduld…
Nog heel even geduld…
#1 Maak kans op de Sonos Era 100 t.w.v. 229 euroDoe mee!
Nog heel even geduld…
Nog heel even geduld…
Nog heel even geduld…
Nog heel even geduld…
Nog heel even geduld…
Nog heel even geduld…
Zo werkt de adventskalender
Op maandag 1 december beginnen we met onze jaarlijkse adventskalender bomvol toffe prijzen. Deze loopt tot en met woensdag 24 december. Dit betekent dat je de komende dagen kans maakt op maar liefst 18 prijzen. We hebben weer hele leuke dingen weten te regelen, dus houd ons in de gaten!
Iedere werkdag gaat er een vakje open rond 15.00 uur en verschijnt er een nieuw artikel met daarin een uitgebreide uitleg over de prijs. Hierin staat ook de link naar het winactieformulier, waarin je enkele gegevens invult. Denk hierbij aan je naam en e-mailadres, zodat we contact met je kunnen opnemen mocht je de winnaar van de dag zijn. Tot 14.59 uur de volgende dag heb je de tijd om je aan te melden.
Om 15.00 uur sluiten we het formulier namelijk weer en wordt de winnaar zo snel mogelijk bekendgemaakt. Dat kost soms wat tijd, omdat we de gelukkige altijd een dag de tijd geven om te reageren. Houd je mailbox dus goed in de gaten!
In het kort:
- Op maandag 1 december maken we de eerste prijs bekend om 15.00 uur;
- Je hebt tot en met dinsdag 2 december 14.59 uur de tijd om je aan te melden via het Google-formulier in het artikel van de dag;
- Op dinsdag 2 december om 15.00 uur maken we de tweede prijs bekend;
- In dit overzichtsartikel komt zo snel mogelijk de winnaar van 2 december te staan.
Veelgestelde vragen
De actieperiode loopt van maandag 1 tot en met woensdag 24 december. Elke werkdag in die periode wordt een nieuwe prijs bekendgemaakt en heb je dus weer een nieuwe kans.
Tijdens de actieperiode maak je elke werkdag kans op een nieuwe prijs. In totaal gaat het dus om minimaal 18 cadeaus.
Elke werkdag wordt een nieuw artikel gepubliceerd op Android Planet rond 15.00 uur. Wat je die ronde wint, wordt daarin precies uitgelegd. Ook wordt er in dit overzicht een vakje geopend.
Elke dag wordt er een nieuw artikel gepubliceerd op Android Planet rond 15.00 uur. Daarin staat het winactieformulier. Het enige dat je moet doen om kans te maken op de prijs van de dag is deze invullen. We vragen hierin onder andere naar je naam en e-mailadres.
Elke werkdag wordt er een nieuw artikel gepubliceerd op Android Planet rond 15.00 uur. Zodra die online staat heb je tot 14.59 uur de volgende dag de tijd om je gegevens via het aanmeldformulier achter te laten voor die specifieke prijs.
Elke keer dat er een nieuw vakje opengaat, is het mogelijk om met hetzelfde e-mailadres mee te doen. Gebruik je hetzelfde mailadres meerdere keren bij dezelfde prijs, dan wordt deze uitgesloten bij die winkans.
Om deel te mogen nemen aan deze actie moet je 16 jaar of ouder zijn.
Dat klopt. Als je een prijs gewonnen hebt, neemt Android Planet contact met je op via het opgegeven e-mailadres over de verdere afhandeling.
Heb je gewonnen, dan krijg je persoonlijk bericht. Daarin staat aangegeven dat je 24 uur de tijd hebt om te reageren. Reageer je niet op tijd, dan wordt een nieuwe winnaar of winnares gekozen.
Prijzen worden binnen vier weken na het winnen ervan opgestuurd.
Een prijs ophalen is helaas niet mogelijk.
Een prijs is niet in te wisselen voor geld of andere goederen.
Mocht je garantie willen claimen, dan kun je contact opnemen met Android Planet. Wij verstrekken dan aan jou de nodige contactgegevens van de fabrikant voor verdere afhandeling.