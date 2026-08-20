Dit zijn de beste slimme videodeurbellen van het moment (ADV)

Er zijn heel veel videodeurbellen op de markt. Als je er eentje wil aanschaffen, dan snappen we dat het lastig is om een keuze te maken. Waar moet je immers op letten? Wij helpen je.

1. EZVIZ EP8 Ultra: beste prijs-kwaliteit

Het apparaat met de beste prijs-kwaliteit-verhouding is de EZVIZ EP8 Ultra. De draadloze deurbel combineert twee camera’s om je zo veel mogelijk te laten zien. De eerste van 6 megapixel is naar voren gericht. Zo zie je goed wie of wat er voor je deur staat.

De tweede camera is gericht op je deurmat. Handig om bijvoorbeeld achtergelaten pakketjes in het oog te houden. De eerste camera geeft beelden weer in een maximale resolutie van 3K+ en de tweede in full-hd-kwaliteit. Fijn zijn de twee grote 9600 mAh-batterijen, waardoor je bijna nooit last hebt van een lege accu.

Verder handig is dat de deurbel beschikt over een lamp. Dat geeft ‘s avonds een veilig gevoel. De deurbel doet aan 24/7 pre-rolling: de camera draait dus altijd. Zo mis je helemaal niets. De slimme AI merkt ook op wat er in beeld is (het kan zelfs personen herkennen) en geeft je op je telefoon een seintje. De bewegingsdetectie werkt tot maximaal zes meter, zodat niemand je huis ongezien nadert. Beelden worden lokaal opgeslagen en het geheugen is 32GB.

De gadget beschikt ook over een schermpje. Komen mensen aan, dan worden ze begroet door drie schattige AI-dieren. Zij kunnen op je gasten reageren en ook kun je zelf vooraf boodschappen instellen. Je kunt er daarnaast voor kiezen om zelf in beeld te komen en te praten met de mensen voor de deur. Uiteraard kom je alleen in beeld wanneer je dit ook echt zelf wilt.

Verder werkt de deurbel samen met de slimme assistenten van Google en Amazon, zodat je ook aanpassingen kunt doen met je stem. Bang voor de regen hoef je overigens niet te zijn, want de gadget is waterdicht. De EZVIZ EP8 Ultra heeft een adviesprijs van 149,99 euro, maar is nu tijdelijk afgeprijsd naar 129,99 euro bij MediaMarkt. Dit is ook meteen het hele bedrag, want je hebt geen abonnement nodig.

2. Eufy E340

Ook de Eufy E340 is een goede keuze. De videodeurbel heeft twee camera’s: de een filmt recht vooruit en de ander naar beneden. Dit gebeurt in 2K-kwaliteit, waardoor je geen details mist. Ook dit model beschikt over lampen, waardoor je in het donker gewoon kleurenzicht hebt.

De camera herkent bewegingen en mensen tot en met 15 meter. Daarnaast ziet de slimme AI wanneer er een pakketje is afgeleverd en krijg je een melding als iemand het probeert te stelen.

Via de Eufy-app kun je spreken met de persoon voor de deur. Als je even geen tijd hebt, kun je snelle antwoorden gebruiken. Ook werkt de E340 goed samen met de assistenten van Google en Amazon, zodat je zelfs met je handen vol kunt antwoorden. Beelden worden lokaal en versleuteld opgeslagen. De opslag is 8GB en dit komt neer op 60 dagen. Je zit dus niet vast aan een duur abonnement.

De Eufy E340 heeft een IP65-certificering en kan hierdoor goed tegen regen. Je haalt de gadget nu in huis voor 219 euro. Hier krijg je een extra batterij en een chime bij. Is de accu leeg, dan heb je er altijd eentje extra achter de hand.

3. Ring Battery Video Doorbell Plus (2nd Gen)

Ook de deurbel van Ring is een verstandige optie. Dit model beschikt over één camera en die filmt in maximaal 2K-kwaliteit. Inzoomen kan maximaal zes keer. Er zit een batterij ingebouwd, die je zelf oplaadt via usb-c. Merkt de camera beweging op, dan krijg je hier een notificatie van op je telefoon.

Via de app kun je live de beelden bekijken en zelfs spreken met de persoon in beeld. Ook handig is dat de deurbel samen kan werken met de assistent Alexa. Verder hoef je niet bang te zijn voor de regen, want het apparaat is waterdicht.

Wel anders is dat je hier voor veel functies een abonnement nodig hebt. Dit heet Ring Home en laat je onder andere beelden toch 180 dagen opslaan in de cloud. Verder krijg je op je telefoon geen notificatie, maar een videopreview bij detectie van beweging. Zo zie je meteen wat er gaande is.

Ook kan het zelf mensen en voertuigen herkennen. Dit abonnement is niet verplicht, maar wel handig. Het goedkoopste pakket kost je 3,99 euro per maand. Je haalt de Ring Battery Video Doorbell Plus (2nd Gen) met chime nu in huis voor 160 euro, normaal is de adviesprijs 199 euro.

Beste slimme videodeurbellen: een snel overzicht

EZVIZ EP8 Ultra: beste prijs-kwaliteit Eufy E340 Ring Battery Video Doorbell Plus (2nd Gen) Prijs 129,99 euro 219 euro 199 euro Resolutie 2464 bij 2464 & 1920 bij 1080 2048 bij 1536 & 1600 bij 1200 1920 bij 1920 Nachtmodus Ja Ja Ja AI Ja Ja Ja Bewegingsdetectie Ja Ja Ja Opslag Lokaal Lokaal Cloud Bediening App, Google Assistent, Amazon Alexa App, Google Assistent, Amazon Alexa App, Amazon Alexa IP-certificering IP65 IP65 IP55 Bedraad of draadloos Draadloos Draadloos of bedraad Draadloos Abonnement nodig Nee Nee Voor sommige functies