Op zoek naar een fijne mediaspeler, maar wil je eens iets anders proberen dan de Chromecast? Dit zijn een aantal interessante alternatieven.

Fijne Chromecast-alternatieven op een rijtje

Waarschijnlijk heb je vast eens een Chromecast gezien of gebruikt, maar wist je dat er ook veel fabrikanten zijn die concurrerende apparaatjes maken? Tegenwoordig heb je veel keuze als je op zoek bent naar een streamingdongle, waarmee je een ‘domme’ televisie slim maakt.

Want waar je vroeger was aangewezen op de Chromecast om makkelijk content te streamen naar het grote scherm, kun je nu ook kiezen voor allerlei Android TV-sticks. Of ga voor een Google TV-variant of een heuse mediabox. Hieronder zetten we – in willekeurige volgorde – vier interessante alternatieven voor de Chromecast op een rijtje.

1. Amazon Fire TV Stick

Amazon verkoopt al geruime tijd zijn Fire TV Sticks, maar je kan ze pas sinds kort in Nederland krijgen. De Fire TV (Internationale versie), zoals het apparaatje hier heet, werkt met de Nederlandse taal en is een stukje uitgebreider dan de normale Chromecast. De dongle wordt namelijk geleverd met een afstandsbediening, terwijl je de Chromecast met je smartphone moet bedienen.

De Chromecast met Google TV heeft trouwens ook een afstandsbediening, maar is duurder dan de Amazon Fire TV Stick. De Amazon-stick is fijn in gebruik, werkt vlot en draait op eigen software. De apps van alle bekende streamingdiensten zijn beschikbaar, maar het Nederlandse aanbod valt tegen.

Houd er ook rekening mee dat Prime Video, de streamingdienst van Amazon zelf, prominent naar voren komt op de Fire TV Stick. Daar zie je dus de meeste kijksuggesties en lijstjes van.

2. Xiaomi TV Stick 4K

De Xiaomi TV Stick 4K draait op Android TV, een besturingssysteem dat je ook op veel nieuwe televisies ziet. Android TV is de voorloper van Google TV (waarover later meer) en erg prettig in gebruik. Het is een beetje zoals Android op je telefoon: overzichtelijk, maar toch met genoeg opties om zaken aan te passen.

Via de Google Play Store kun je de apps van je favoriete streamingdiensten downloaden. Denk aan Netflix, Videoland, Disney Plus en HBO Max, maar ook Spotify. Android TV bedien je met de meegeleverde afstandsbediening, waarmee je ook bijvoorbeeld de Google Assistent oproept. Het slimme hulpje kan een film of serie voor je afspelen, of zoeken naar een nieuwe app.

3. Realme TV Stick

De Realme TV Stick is een ietwat vreemde eend in de bijt, want het apparaatje draait op Google TV – en dus niet Android TV. Daarmee is het een alternatief voor Googles eigen Chromecast met Google TV. Je kan in 4K streamen, wat fijn is als je thuis een 4k-televisie hebt staan. Je geniet dan immers van de beste beeldkwaliteit.

De streamingdongle heeft verder alles wat je zou verwachten. Je kan alle bekende apps downloaden, de TV Stick werkt samen met de Google Assistent en heeft ook ingebouwde Chromecast-functionaliteit. Oftewel: het is ook mogelijk om met je smartphone een film, YouTube-video of televisieserie aan te zetten.

4. Nvidia Shield TV

Als je iets meer zoekt dan een hdmi-stick om je favoriete streamingdiensten op te kijken, dan is de Nvidia Shield TV het overwegen waard. Dit is een volwaardige mediaspeler met krachtigere hardware, zodat je ook prima op het apparaat kan gamen. Dat komt door de snellere processor en grafische chip.

Het apparaat ziet er ook heel anders uit: het is meer een soort box. Verder kun je alles met de Nvidia Shield TV wat je ook met de Chromecast doet. Films en series kijken, makkelijk een YouTube-filmpje checken en streamen vanaf je telefoon zijn allemaal geen probleem.

Heel fijn is dat de Nvidia Shield TV erg goed en lang wordt ondersteund met software-updates. Daar ontbreekt het bij sommige fabrikanten juist nog wel eens aan.