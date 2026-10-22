De Google Chromecast is ondertussen op uitverkocht en ook de verbinding werkt niet meer zoals het moet. Op zoek naar een fijn alternatief voor deze mediaspeler? Dit zijn een aantal interessante alternatieven.

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Fijne Chromecast-alternatieven op een rijtje

Afgelopen jaar kwam Google met de TV Streamer en maakte het bedrijf bekend te stoppen met de geliefde Chromecast. Ondertussen stromen de berichten binnen dat hij niet meer overal werkt. Gelukkig zijn er ook veel fabrikanten die concurrerende apparaatjes maken. Tegenwoordig heb je veel keuze als je op zoek bent naar een streamingdongle, waarmee je een ‘domme’ televisie slim maakt.

Want waar je vroeger was aangewezen op de Chromecast om makkelijk content te streamen naar het grote scherm, kun je nu ook kiezen voor allerlei Android TV-sticks of een heuse mediabox. Hieronder zetten we – in willekeurige volgorde – vier interessante alternatieven voor de Chromecast op een rijtje.

1. Amazon Fire TV Stick

Amazon verkoopt al geruime tijd zijn Fire TV Sticks. De Fire TV Stick (Internationale versie), zoals het apparaatje hier heet, werkt met de Nederlandse taal. De dongle wordt namelijk geleverd met een afstandsbediening.

De Amazon-stick is fijn in gebruik, werkt vlot en draait op eigen software. De apps van alle bekende streamingdiensten zijn beschikbaar, maar het Nederlandse aanbod valt tegen.

Houd er ook rekening mee dat Prime Video, de streamingdienst van Amazon zelf, prominent naar voren komt op de Fire TV Stick. Daar zie je dus de meeste kijksuggesties en lijstjes van. Je koopt hem met 4K-ondersteuning bij Amazon voor 114,99 euro.

2. Xiaomi TV Stick 4K

De Xiaomi TV Stick 4K draait op Android TV, een besturingssysteem dat je ook op veel nieuwe televisies ziet. Android TV is de voorloper van Google TV (waarover later meer) en erg prettig in gebruik. Het is een beetje zoals Android op je telefoon: overzichtelijk, maar toch met genoeg opties om zaken aan te passen.

Via de Google Play Store kun je de apps van je favoriete streamingdiensten downloaden. Denk aan Netflix, Videoland, Disney Plus en HBO Max, maar ook Spotify. Android TV bedien je met de meegeleverde afstandsbediening, waarmee je ook bijvoorbeeld de Google Assistent oproept. Het slimme hulpje kan een film of serie voor je afspelen, of zoeken naar een nieuwe app. Hij kost je momenteel 89,99 euro.

Daarnaast is er een TV Box van beschikbaar, waarmee je ook je smart home bedient. Daarmee komt hij overeen met de TV Streamer van Google, de TV Box is verkrijgbaar voor 85,51 bij Amazon.

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3. Google TV Streamer

De Google TV Streamer kwam tegelijk met het bericht dat de Chromecast niet meer geproduceerd zou worden. Het is een handige mediaspeler, die tegelijkertijd je slimme huis aanstuurt. Het kastje zet je voor of naast je tv, wat ook de connectiviteit ten goede komt.

Via de meegeleverde afstandsbediening bedien je vervolgens je televisie. Kunstmatige intelligentie helpt je een handje om een keuze te maken. Laat hem je kijklijst samenstellen of samenvattingen genereren. Onze redactie heeft ‘m uitgebreid getest. De resultaten lees je in de review. De TV Streamer is te koop via verschillende aanbieders.

-10% Bekijk de Google TV Streamer € 105,- De referentieprijs wordt berekend als het afgeronde gemiddelde van alle winkelprijzen die de afgelopen 30 dagen in onze vergelijker zijn geregistreerd. gem. prijs: € 117,- Amazon Naar deal

4. Nvidia Shield TV

Als je iets meer zoekt dan een hdmi-stick om je favoriete streamingdiensten op te kijken, dan is de Nvidia Shield TV het overwegen waard. Dit is een volwaardige mediaspeler met krachtigere hardware, zodat je ook prima op het apparaat kan gamen. Dat komt door de snellere processor en grafische chip.

Het apparaat ziet er ook heel anders uit: het is meer een soort box. Verder kun je alles met de Nvidia Shield TV wat je ook met de Chromecast doet. Films en series kijken, makkelijk een YouTube-filmpje checken en streamen vanaf je telefoon zijn allemaal geen probleem.

Heel fijn is dat de Nvidia Shield TV erg goed en lang wordt ondersteund met software-updates. Daar ontbreekt het bij sommige fabrikanten juist nog wel eens aan. Hij is flink duurder dan de andere alternatieven in deze lijst, maar is dus ook een stuk krachtiger. Je koopt hem vanaf 329 euro.