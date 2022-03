Xiaomi TV Stick 4K review: aan de slag met Chromecast met Google TV-alternatief

De Xiaomi TV Stick 4K is een goede mediaspeler en een prima alternatief voor de Chromecast met Google TV. We hebben het apparaatje getest, dus check snel deze review.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de Xiaomi TV Stick 4K review

Als je een handige mediaspeler zoekt voor je televisie, ben je allang niet meer aangewezen op de Chromecast. De nodige fabrikanten hebben hun eigen hdmi-dongles, waarmee je je tv (of een ander scherm) in één keer een stuk slimmer maakt. Sinds kort is de Xiaomi TV Stick 4K beschikbaar in Nederland en die hebben we nu een aantal weken gebruikt.

Het apparaatje is een concurrent voor de Chromecast met Google TV en kost (op dit moment) ongeveer evenveel. Daarmee is het een interessant alternatief, zeker omdat de Xiaomi TV Stick 4K verder erg fijn in gebruik is. In deze review vertellen we je er alles over.

Het apparaatje zelf

Net als bij de review van de Amazon Fire TV Stick beginnen we bij het uiterlijk van de Xiaomi-stick. Het apparaatje ziet eruit als een grote usb-stick en is wat langwerpiger. Je prikt ‘m in een hdmi-aansluiting van je televisie, sluit het stroomkabeltje aan en kunt gelijk beginnen met instellen.

Een opvallend detail is dat de Xiaomi TV Stick 4K nog een ouderwetse micro-usb-aansluiting heeft. Dat is een beetje jammer, maar omdat je het kabeltje waarschijnlijk maar één keer in de dongle hoeft te steken, vinden we het niet zo’n probleem. Bij een smartphone, die je (bijna) dagelijks oplaadt, is dat natuurlijk heel anders.

De TV Stick 4K heeft een afstandsbediening en hoewel die fijn in de hand ligt, is de knoppenindeling niet helemaal logisch. Zo zit de terugknop in het midden en de homeknop (het cirkeltje) aan de rechterkant, terwijl je de homeknop juist in het midden zou verwachten. Het is geen ramp, maar we moesten er toch even aan wennen. Ook vinden we de remote eigenlijk iets te groot.

Daarnaast hadden we graag gezien dat Xiaomi batterijen meelevert voor de afstandsbediening, want die zitten niet in het doosje. Bij de hdmi-dongles van Google en Amazon krijg je die er wel bij. Zorg daarom dat je twee AAA-batterijen in huis hebt voordat je de Xiaomi-stick gaat instellen.

Sneller

Xiaomi verkoopt al langer een goedkopere versie van de TV Stick in Nederland, die in maximaal full-hd (1080p) streamt. Een vervelend probleem van deze dongle is dat-ie niet zo snel is en regelmatig hapert. Bij de nieuwe Xiaomi TV Stick 4K heb je hier gelukkig geen last meer van, omdat de processor krachtiger is.

Daardoor ga je lekker vlot door de interface, starten apps snel en hoef je ook niet zo lang te wachten als je meerdere applicaties tegelijk gebruikt. Bij de ‘normale’ Xiaomi TV Stick duurde het na het afsluiten van een app bovendien lang voordat de interface weer was ingeladen. Ook dat probleem is opgelost.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android TV werkt heel fijn

De Xiaomi TV Stick 4K draait op Android TV (versie 11) en dat is heel fijn in gebruik. Android TV is de ‘voorloper’ van Google TV, maar krijgt nog steeds updates met verbeteringen. De software oogt overzichtelijk en wordt opgedeeld door vier tabbladen, die je bovenin ziet. Naast ‘Zoeken’ zie je het Startscherm, Ontdekken en en Apps.

De onderdelen spreken redelijk voor zich en je zult de meeste tijd doorbrengen op het Startscherm. Daar zie je bovenaan je favoriete apps, waarbij het vooral handig is dat je de blokjes kunt verplaatsen. Zo zet je zelf je favoriete streamingdiensten links in beeld en kun je de applicaties die je minder vaak opstart wat meer naar rechts verplaatsen.

Onder je favoriete apps staat een de ‘Hierna afspelen’-sectie, waar de films en series worden verzameld die je hebt opgestart, maar nog niet hebt afgekeken. Vanuit hier kun je direct naar de film of serie gaan in de streamingdienst die dit aanbiedt. Dit gaat vrij vlot, ook als je besluit dat je toch liever die Videoland-serie wil zien, in plaats van een film op HBO Max.

Daar weer onder toont Android TV aanbevelingen van losse streamingdiensten. Zo zie je in een oogopslag wat Netflix denkt dat jij graag wil kijken, of wat YouTube bijvoorbeeld te bieden heeft aan toffe content. Deze rijen kun je ook weer verplaatsen, zodat je de meest relevante kijktips bovenaan ziet.

We zijn minder te spreken over de grote ‘aanbevelingen’ bovenaan het startscherm, die vaak niet aansluiten op de content die je graag kijkt. Daarnaast heeft Xiaomi de zogeheten PatchWall toegevoegd aan Android TV en hier op de afstandsbediening zelfs een knopje voor toegevoegd, maar deze functie werkt niet in Nederland. Dit had de fabrikant dus net zo goed kunnen weggelaten.

Streamen met de Xiaomi-dongle

Over het streamen met de Xiaomi TV Stick 4K kunnen we kort zijn: dit werkt uitstekend en net zo goed als bij de Chromecast met Google TV. Beelden zien er mooi uit, zeker wanneer je natuurlijk 4K-films of -series kijkt. We hebben de dongle getest op een 55 inch-televisie en hoewel full-hd er dan zeker niet slecht uitziet, oogt 4K beduidend scherper.

Tot slot is het goed om te weten dat de Xiaomi TV Stick 4K ingebouwde Chromecast-ondersteuning heeft. Hierdoor kun je beelden ook naar het apparaatje streamen vanaf je smartphone, mocht je dat fijner vinden. Het is een belangrijk voordeel ten opzichte van de Amazon Fire TV Stick, die dit alleen met specifieke apps kan. De Xiaomi-stick is op dit gebied dus een stukje veelzijdiger.

Conclusie Xiaomi TV Stick 4K review

Met de TV Stick 4K zet Xiaomi een goede mediaspeler neer, die iedere ‘domme’ televisie slim maakt en voorziet van Android TV. De interface is fijn in gebruik, heeft goede (en veel) apps en presenteert je favoriete content op een fraaie manier. Hierbij helpt dat de Xiaomi TV Stick 4K een stuk sneller is dan zijn voorganger.

Het apparaatje is met 79 euro niet goedkoop en alleen het overwegen waard als je televisie geen slimme interface heeft. Veel moderne tv’s worden tegenwoordig uitgerust met Android TV en dan biedt de stick nauwelijks meerwaarde. Is dat niet het geval, dan is de Xiaomi TV Stick 4K een aanrader – en tegelijk een prima alternatief voor de Chromecast met Google TV.

Xiaomi TV Stick 4K kopen?

Ben je van plan de Xiaomi TV Stick 4K in huis te halen? Het streamingapparaatje kost 79 euro en is te koop bij verschillende Nederlandse webwinkels. Een aantal shops vind je hieronder.