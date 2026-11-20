Nu de Chromecast niet meer wordt gemaakt, zoeken veel mensen naar een betaalbare manier om een oudere televisie slim te maken. Momenteel zijn zowel de Amazon Fire TV Stick HD als Fire TV Stick 4K flink afgeprijsd.

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Maak van elke televisie een smart-tv met de Fire TV Stick

Heb je geen smart-tv in huis staan, werkt je huidige televisie niet meer zo snel of ben je simpelweg op zoek naar een geschikte vervanger voor de oude Chromecast? Dan is de Fire TV Stick een interessante optie.

Dit apparaatje is een compacte dongle die je in een hdmi-poort van je televisie steekt. Met de meegeleverde afstandsbediening open je eenvoudig het startscherm op je televisie, waarop je allerlei streamingdiensten bekijkt. Bovendien kun je met dezelfde afstandsbediening ook direct het volume en de aan/uit-knop van je tv of soundbar bedienen.

De sticks draaien op de nieuwste Fire TV-omgeving en ondersteunen wifi 6. Op het vernieuwde startscherm kun je meer van je favoriete apps vastzetten, zodat je niet eindeloos hoeft te zoeken. Diensten als Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+ en HBO Max zijn beschikbaar in de appwinkel. Ook apps van Nederlandse diensten zoals NLZIET en Canal+ kun je direct downloaden.

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Fire TV Stick HD of 4K: welke past bij jouw televisie?

Deze Black Friday zijn er bij Amazon twee uitvoeringen met korting te verkrijgen: de Fire TV Stick HD en de Fire TV Stick 4K. De Fire TV Stick HD haal je nu in huis voor 21,99 euro in plaats van de adviesprijs van 64,99 euro, wat neerkomt op 66 procent korting.

Dit model ondersteunt beelden tot maximaal full-hd (1080p) en is daardoor vooral geschikt voor een oudere televisie of om mee te nemen op vakantie.

Heb je in de woonkamer een moderne televisie staan, dan is de Fire TV Stick 4K de logischere keuze. Deze kost nu 31,99 euro in plaats van 74,99 euro (57 procent korting) en biedt haarscherp 4K-beeld, ondersteuning voor Dolby Atmos-geluid en een vernieuwde afstandsbediening met extra sneltoetsen.

Eigenschap Fire TV Stick HD Fire TV Stick 4K Black Friday-prijs € 21,99 € 31,99 Adviesprijs € 64,99 € 74,99 Maximale beeldkwaliteit Full HD (1080p) 4K Ultra HD HDR-ondersteuning HDR10, HDR10+, HLG HDR10, HDR10+, HLG Geluid Dolby-audio Dolby Atmos Opslag en wifi 8 GB / Wi-Fi 6 8 GB / Wi-Fi 6

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Tot en met 31 januari retourneren tijdens Black Friday

Zoek je een voordelige manier om Netflix, YouTube, Disney+ of NLZIET op je televisie te kijken, dan haal je met de Fire TV Stick HD (21,99 euro) en de Fire TV Stick 4K (31,99 euro) een vlotte mediaspeler in huis voor een fractie van de normale prijs. Controleer voor het bestellen wel altijd even of jouw belangrijkste streamingdiensten beschikbaar zijn in de appwinkel van Amazon.

Mocht het apparaat toch niet helemaal bevallen of koop je hem als cadeau voor de feestdagen, dan profiteer je bij Amazon momenteel van een verlengde retourtermijn tot en met 31 januari 2027.

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