Ben je al een tijdje op zoek naar een nieuwe laptop en gecharmeerd van een Chromebook? Dan hebben wij drie Black Friday-deals voor je die scherp geprijsd zijn.

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De Samsung Galaxy Chromebook Go

De eerste Chromebook uit onze lijst is ook gelijk het scherpst geprijsd. De Samsung Galaxy Chromebook Go is vooral een interessante keuze als je veel op reis bent. Met zijn compacte 14 inch-scherm is deze Chromebook prettig mee te nemen naar school, kantoor of een andere werkplek.

De combinatie tussen 4GB werkgeheugen en de Intel Celeron-processor zorgen ervoor dat deze Chromebook vlot genoeg is voor in het dagelijks gebruik. Dus zit je veel op het internet, verstuur je tientallen mails per dag of maak je veel aantekeningen, dan stelt deze Chromebook niet teleur.

De Samsung Galaxy Chromebook Go heeft 64GB aan opslagcapaciteit en wordt aangestuurd door ChromeOS. De laptop van Samsung heeft twee usb-c-poorten, één usb-a-aansluiting, een micro-sd–kaartlezer, een aansluiting voor een koptelefoon en ondersteuning voor wifi 6.

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Normaliter kost de Samsung Galaxy Chromebook Go zo rond de 280 euro, maar tijdens Black Friday is hij bij Mediamarkt afgeprijsd naar 189 euro.

Lenovo Chrome 15M8910

Nog een aanrader uit deze lijst is de Lenovo Chrome 15M8910. Deze Chromebook blinkt vooral uit door zijn moderne ontwerp en veelzijdige functie’s Deze laptop heeft een 15,3 inch full-hd-scherm met een beeldverhouding van 16 bij 10.

Door de extra verticale ruimte is de Lenovo Chrome 15M8910 perfect om documenten op te lezen en uit te werken. Daarnaast zorgt de MediaTek Kompanio 540-processor samen met 4GB werkgeheugen voor een prettige basis voor dagelijkse taken.

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De Lenovo Chrome 15M8910 heeft twee usb-a- en twee usb-c-aansluitingen. Je kan hem ook aansluiten op een groter scherm, want deze Chromebook heeft een hdmi-aansluiting. Ideaal voor op kantoor of thuis.

Dat de Chromebook van Lenovo bestempelt kan worden als scherpe Black Friday-deal, blijkt wel aan de actie van Bol. Waar je deze laptop normaal komt voor rond de 450 euro is hij nu te koop voor 229 euro.

ACER Chromebook 315

Als je op zoek bent naar een Chromebook met een groot scherm, dan is de Acer Chromebook 315 een optie om zeker te overwegen. Deze laptop van Acer heeft een full-hd-scherm van 15,6 inch met een ververssnelheid van 60Hz.

In tegenstelling tot de andere twee Chromebooks uit deze lijst heeft de Acer Chromebook 315 een opslagcapaciteit van 128GB. Zo heb je net iets meer ruimte om je mooiste foto’s en video’s op te slaan.

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Deze laptop van Acer wordt aangedreven door Intel Celeron N4500-processor en heeft 4 GB aan werkgeheugen. De laptop ondersteunt ook Wifi 6. De Acer Chromebook 315 is voorzien van twee usb-c-poorten, twee usb-a-aansluitingen, een aansluiting voor een koptelefoon en een micro-sd-kaartlezer.

Enthousiast geworden over deze Chromebook van Acer? Dan heeft MediaMarkt een leuke Black Friday-deal. Hij is namelijk afgeprijsd van 429 euro naar 277 euro.

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Welke Chromebook past bij jou?

Deze drie Chromebooks hebben ieder hun eigen voordelen. De Acer Chromebook 315 is aantrekkelijk voor wie een groot full hd-scherm en extra opslagruimte nodig heeft. Voor wie een compacte laptop zoek die je gemakkelijk mee kan nemen is de Samsung Galaxy Chromebook Go 1weer interessant

En de Lenovo Chrome 15M8910 combineert een groot scherm met een modern ontwerp een goede MediaTek-processor. Welke je ook kiest, met deze drie Chromebooks haal je sowieso een prettige laptop in huis voor dagelijks gebruik.