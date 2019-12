Acer Android devices vergelijken

Acer is een Taiwanese multinational die goedkope pc’s, laptops, tablets, servers, displays, harde schrijven en andere opslagmedia fabriceert. Daarnaast brengt het bedrijf regelmatig smartphones met Android uit. Sinds de jaren ’00 richt Acer zich niet meer op het fabriceren, maar vooral op het design en de marketing van zijn producten. De daadwerkelijke productie wordt via contracten geregeld.

Acer Bedrijfsprofiel

Acer werd opgericht in 1976 door een groep van zeven mensen, en had initieel de naam Multitech. Een van de eerste consumentenproducten van het bedrijf waren Apple II-klonen: de Microprofessor II en III. Hierna stapte Acer over op de opkomende IBM-pc-markt en hernoemde het bedrijf zich in 1987 tot Acer.

Toen Acer het lastiger kreeg en er moeilijk winst was te behalen met het produceren van computers, spreidde het bedrijf zijn vleugels rap uit over de hele wereld op eenzelfde manier als dat fastfoodketens dat doen: vrij onafhankelijke ketens die zich zelf op de lokale markt toespitsen, wel met een link tussen Acer en de 'subsidiary' natuurlijk. In juli 2011 nam Acer voor zo'n 320 miljoen dollar iGware Inc over, waarmee het bedrijf zich hoopt te vestigen in de lucratieve cloudwereld. In 2013 stond Acer op nummer 4 van de lijst van grootste computerfabrikanten en verkopers.

De Taiwanese fabrikant staat wereldwijd vooral bekend om zijn desktops en laptops, maar Acer richt zich naast deze producten ook op het verkopen van andere producten. Denk hierbij aan monitoren, servers en sinds een aantal jaar natuurlijk ook tablets en smartphones. Acer is tegenwoordig ook op grote schaal bezig met het verkopen van Chromebooks: kleinere laptops die draaien op een besturingssysteem van Google en vooral werken middels de ingebouwde Chrome-browser.

Wat smartphones betreft richt het bedrijf zich vooral op het verkopen van toestellen in de midrange- en budgetsegmenten. Net als bij Motorola ligt de focus op het aanbieden van kwalitatief goede en krachtige smartphones, voor een lage prijs. De meeste toestellen zijn vaak voor 200 euro of minder in de winkels te vinden en zijn daarom voornamelijk interessant voor mensen die op zoek zijn naar een relatief krachtige smartphone, met een laag prijskaartje.

FloatUI: de skin die Acer over Android plaatst

Bijna elke smartphone-fabrikant legt tegenwoordig een eigen skin over Android heen. Hiermee worden aanvullende functionaliteiten en visuele eigenschappen toegevoegd om zo een stempel op Android te drukken. De skin van Acer heet FloatUI en is vaak niet prominent aanwezig. De schil wordt daarom meestal niet als grote feature bij de release van nieuwe toestellen genoemd. Dit komt vooral omdat het bedrijf weinig aan de Android-software verandert. Zo laat Acer veel delen van Android ongewijzigd en daarom lijkt de schil erg op een stockversie van Android. Wanneer de fabrikant toch zaken aanpast, dan zijn dit met name kleine onderdelen die het gebruikersgemak ten goede moeten komen.

De FloatUI skin voegt wel enkele handige features toe aan eigen apps toe om zo de gebruikservaring te verbeteren. Zo worden de standaard klok-, rekenmachine-, notities-, kaarten- en e-mail-app licht gemodificeerd om zo het gebruikersgemak te vergroten. Float UI voegt ook widgets toe die je over het scherm kunt bewegen terwijl je nog steeds de standaardfuncties van de smartphone gebruikt. Deze 'floating widgets' kun je gelijktijdig op je scherm zetten en naar eigen wens gebruiken of juist sluiten.