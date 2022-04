Hier haal je de Google Chromecast het goedkoopst in huis

Ben je op zoek naar een nieuwe Chromecast? Dan vraag je je vast af waar je het handige apparaatje het goedkoopst in huis kan halen. Daarom zetten we in dit artikel de beste prijzen op een rijtje.

Chromecast goedkoop in huis halen

De Chromecast is één van de fijnste en handigst gadgets van de afgelopen jaren. Met het apparaatje maak je elke oude en/of domme televisie ‘slim’, doordat je er Cast-functionaliteit aan toevoegt. Hierdoor kun je makkelijk vanaf je smartphone of tablet films, tv-series en YouTube-video’s naar het grote scherm streamen.

Hoewel de meeste mensen wel een Chromecast in huis hebben – veel televisies hebben tegenwoordig ook een Chromecast ‘ingebouwd’ – blijft de hdmi-dongle enorm populair. De artikelen die we op Android Planet over het Google-apparaatje schrijven, worden bijvoorbeeld erg goed gelezen.

Wil je weten waar de reguliere Chromecast het goedkoopst is? Hieronder zetten we de beste prijzen onder elkaar. De verschillen tussen webwinkels zijn niet heel groot, maar je kan toch een paar euro besparen. Meer info vind je in de Chromecast-prijsvergelijker.

Chromecast met Google TV: hier is ‘ie het goedkoopst

Wil je meer dan alleen streamen vanaf je smartphone? Dan moet je de Chromecast met Google TV hebben. Dit apparaatje ziet er heel anders uit, is nieuwer én heeft een afstandsbediening, waarmee je door de interface (Google TV) navigeert. Je krijgt dus een heel nieuw besturingssysteem op je televisie, met handige aanbevelingen en apps.

Met Google TV kun je de applicaties van alle bekende streamingdiensten op het apparaatje installeren. Denk aan de apps van Netflix, Videoland en Spotify, maar ook Amazon Prime Video, Pathé Thuis en HBO Max zijn van de partij. Het werkt fijn, simpel en snel – vooral vanwege de afstandsbediening.

De Chromecast met Google TV is een stuk duurder dan de ‘normale’ Chromecast en is officieel nooit in Nederland uitgebracht. Desondanks wordt ‘ie door veel webwinkels hier gewoon verkocht – vaak voor rond de 80 euro. Voor de beste prijzen kijk je hieronder en in de Chromecast met Google TV-prijsvergelijker.