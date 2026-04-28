Formule 1 2026 gaat weer beginnen: kijk GP Miami (en rest seizoen) voor 1,49 euro

Na een aantal geannuleerde races gaat komend weekend Formule 1 weer van start. Ditmaal zijn de coureurs in Miami. Wil jij ook kijken? Dat doe je het goedkoopste met een VPN, waarvan de goedkoopste slechts 1,49 euro kost.

VPN Nederland voor slechts 1,49 euro per maand

Vanwege de oorlog in het Midden-Oosten was besloten om de race-weekenden in Bahrein en Saoedi-Arabië te cancellen. De coureurs hebben daarom een maandje rust gehad, maar komend weekend barst het racegeweld weer los met de Grand Prix in Miami. In Nederland heeft Viaplay de exclusieve rechten voor het uitzenden van F1, maar dat is redelijk aan de prijs met minstens 14,92 euro per maand.

Gelukkig kan dit véél goedkoper met een VPN. Vanwege Koningsdag en Bevrijdingsdag heeft VPN Nederland momenteel een goede aanbieding, waarmee je het komende jaar voor slechts 1,49 euro per maand kijkt. In het buitenland wordt het namelijk nog wel gratis uitgezonden. We vertellen je hoe het werkt.

Zo kijk je Formule 1 via een VPN

Om Formule 1 in het buitenland te kunnen kijken, moet je geografische blokkades omzeilen. Dit kan eenvoudig met een VPN, waarmee je je digitale locatie verandert naar een land naar keuze. Op dit moment is VPN Nederland een van de goedkoopste en meest betrouwbare opties. Een gratis VPN wordt afgeraden, omdat deze vaak tragere servers heeft en je privacy minder goed beschermt.

Download de app op je telefoon en log in met je gegevens. Kies daarna een server in een land waar Formule 1 gratis wordt uitgezonden, zoals:

Oostenrijk (ServusTV of ORF)

Zwitserland (SRF)

België (RTBF)

Luxemburg (RTL Zwee)

Ga vervolgens naar de website van de gekozen omroep. Daar vind je de livestream en kun je de races gratis bekijken. Deze omroepen hebben natuurlijk geen Nederlands of Engels commentaar, maar dit los je eenvoudig op door Grand Prix Radio te luisteren via de gratis app.

Dit is wat een VPN nog meer doet

VPN staat voor Virtual Private Network. Met deze technologie worden jouw gegevens versleuteld verstuurd naar een server naar keuze, die ze vervolgens doorstuurt naar de website of dienst die je gebruikt. Hierdoor kunnen websites jouw gegevens niet direct inzien. Het belangrijkste doel is om je te beschermen tegen cybercriminelen en te voorkomen dat websites jouw online gedrag volgen.

Daarnaast biedt een VPN nog een extra voordeel: het lijkt voor websites alsof je je in een ander land bevindt. Daardoor krijg je toegang tot een breder aanbod op streamingdiensten en kun je bijvoorbeeld films en series kijken die in de Verenigde Staten wel beschikbaar zijn, maar in Nederland niet.

VPN Nederland biedt bovendien een Nederlandstalige klantenservice die 24 uur per dag bereikbaar is, ook in het weekend. Mocht je tijdens een Grand Prix tegen een probleem aanlopen, dan word je snel geholpen. Daarnaast slaat deze aanbieder geen gebruikersgegevens op, waardoor je privacy goed beschermd blijft.

Toch liever Viaplay?

Vind je dit maar een gedoe, dan heb je ook gewoon de mogelijkheid om Viaplay af te sluiten. Dit kost je bij een jaarabonnement 14,92 euro per maand. Wil je per maand betalen, dan ben je 19,99 euro per maand kwijt. Bij dit abonnement krijg je bovendien tussendoor reclames te zien.

Wil je geen advertenties, dan kies je voor Viaplay Standaard. Met het jaarabonnement betaal je hiervoor 16,58 euro. Liever een maandabonnement? Dit kost je 21,99 euro per maand. Bij Viaplay zit standaard F1 TV Pro inbegrepen, zodat jij als F1-fan de hele week naar Formule 1-content kan kijken.