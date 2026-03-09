Alleen vandaag: gratis Samsung Galaxy A17

Het is weer zover: maandag. Om de week goed te starten heeft Belsimpel een uitstekende aanbieding voor je en krijg je de Samsung Galaxy A17 gratis in combinatie met een abonnement van Ben.

Magic Monday bij Belsimpel

Iedere maandag heeft Belsimpel de Magic Monday-actie. Dit is een goede aanbieding die slechts één dag geldig is. De ene keer ontvang je een gratis koptelefoon of een cashback bij je sim only.

Vandaag betaal je 0 euro aan toestelkosten voor de Samsung Galaxy A17 als je hem combineert met een abonnement van Ben. Het maakt hierbij niet uit hoeveel data je kiest: van 7,5GB tot 35GB.

Let op: deze aanbieding is echt alleen vandaag, op maandag 9 maart 2026, geldig. Wacht dus niet te lang met bestellen.

Dit is de Samsung A17

De Samsung A17 is een budgetvriendelijke telefoon en één van de voordeligste smartphones van de fabrikant die je momenteel kan kopen. Toch is hij heel compleet, want hij beschikt over een mooi amoled-scherm dat ook voor high-end telefoons wordt gebruikt. Deze meet overigens 6,7 inch, wat redelijk flink is.

Ook een groot voordeel van deze telefoon is de accu. Hij heeft een capaciteit van 5000 mAh, waardoor hij ongeveer twee dagen mee gaat op een enkele lading. Wat betreft de camera’s heb je de beschikking over een 50 megapixel-hoofdcamera en een groothoeklens van 5 megapixel. Ook is hij uitgerust met optische beeldstabilisatie, zodat trillende handjes niet zorgen voor een bewogen foto.

Aan de binnenkant ligt een Exynos-chip die vlot genoeg is voor de dagelijkse taken. Denk hierbij aan wat lichte spelletjes, je mail checken en WhatsApp. Ben je van plan ook te multitasken of zware apps te draaien, dan kan je beter naar een andere telefoon kijken.

Dit betaal je voor een abonnement van Ben

Je ontvangt de A17 gratis in combinatie met elk abonnement van Ben. Er zijn bundels vanaf 7,5GB tot maar liefst 30GB. Standaard krijg je een maximale internetsnelheid van 200 Mbit/s, wat al lekker vlot is. Dit kan je nog verhogen naar 400 Mbit/s voor 1 euro per maand extra. Daarnaast is er onbeperkt bellen mogelijk voor 2 euro per maand meer. We zetten alle prijzen hieronder voor je op een rij:

Aantal GB’s Prijs per maand 7,5GB €7,50 p/m 15GB €8,50 p/m 25GB €9,50 p/m 30GB €10,- p/m 35GB €11,- p/m