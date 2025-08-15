Dit is hoe je de gloednieuwe Samsung Galaxy A17 (en meer) gratis krijgt

Regelmatig zijn verschillende telefoons gratis te krijgen als je een abonnement afsluit via een webwinkel. Momenteel krijg je bijvoorbeeld de gloednieuwe Samsung Galaxy A17 voor 0 euro, maar er zijn meer toestellen waarbij dit geldt. We zetten ze op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Goedkoop telefoonabonnement met gratis toestel

Is het tijd voor een nieuwe telefoon? Dan is het slim om rond te kijken tussen de abonnementen. Ook voor goedkopere toestellen is het vaak goedkoper om hem met een abonnement af te sluiten. Zo krijg je bijvoorbeeld regelmatig een telefoon helemaal gratis.

Momenteel is bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A17 gratis te krijgen met een relatief goedkoop abonnement, maar er zijn nog meer smartphones op deze manier in huis te halen. We zetten ze voor je op een rijtje.

Samsung Galaxy A17 gratis met Lebara

De Galaxy A17 is pas net uit en is één van de voordeligste smartphones van Samsung. Hij heeft dezelfde chip als de A16 van vorig jaar, hetzelfde mooie 6,7 inch-amoled-scherm en dezelfde accu van 5000 mAh. Ook de camera’s zijn praktisch hetzelfde, maar nu is hij uitgerust met optische beeldstabilisatie. Daarmee leg je met een vaste hand alle belangrijke momenten vast. De komende zes jaar wordt hij van software- en beveiligingsupdates voorzien.

Hij heeft een adviesprijs van 229 euro, maar is dus in combinatie met een abonnement gratis te krijgen. Daarvoor kies je bij Belsimpel of Mobiel.nl voor Lebara en minsten 20GB aan data. Bovendien krijg je de eerste zes maanden 50 procent korting op je abonnement. Daardoor ben je gemiddeld voor twee jaar 9,63 euro per maand kwijt.

Samsung Galaxy A16 gratis met Lebara

Ook de Samsung Galaxy A16 van vorig jaar is gratis te verkrijgen met een abonnement bij Belsimpel en Mobiel.nl. Hij is uitgerust met een prachtig amoled-scherm van 6,7 inch, een grote accu, een 50 megapixel-hoofdcamera en een groothoeklens voor wijdere kiekjes. De A16 mag ook zes jaar aan updates verwachten, waar er bijna al eentje van verstreken is. Dat betekent dat je tot en met 2030 goed zit met deze telefoon.

Met een Lebara-abonnement bij Belsimpel worden de toestelkosten 0 euro. Ga hierbij voor een bundel met minstens 10GB aan data. De eerste drie maanden krijg je 50 procent korting, waardoor je gemiddeld genomen 7,50 euro per maand betaalt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Oppo A40 gratis met Lebara en gratis 45W-snellader

Ook hoort de Oppo A40 in de lijst. Hij heeft een koptelefoonaansluiting, een 50 megapixel-hoofdlens en er is een mogelijkheid om je geheugen uit te breiden met een micro-sd-kaartje.

De Oppo A40 is gratis in huis te halen als je voor Lebara kiest bij Belsimpel of Mobiel.nl. Alle bundels vanaf 10GB doen mee. Voor die 10GB betaal je momenteel 7,50 euro per maand (eerste drie maanden 50 procent korting). Bij Mobiel.nl krijg je ook nog eens een gratis Supervooc 45W snellader van 39,95 euro.

Motorola Moto G15 Power gratis met Budget Mobiel

Ben je op zoek naar een telefoon die lang zonder opladen kan? Dan ben je bij de Motorola Moto G15 Power aan het juiste adres. Hij is uitgerust met een batterijcapaciteit van maar liefst 6000 mAh. De meeste andere gangbare budgettelefoons liggen op 5000 mAh.

Verder krijg je een 6,72 inch-scherm en een toffe achterkant van vegan leer. Houd er rekening mee dat ‘ie slechts twee jaar aan beveiligingsupdates krijgt. Haal hem gratis in huis met een abonnement van Budget Mobiel vanaf 20GB bij Mobiel.nl. Dit abonnement kost je maandelijks 11,50 euro.

Realme 14X gratis met Vodafone

Als laatste noemen we de Realme 14X. Deze zal twee Android-updates krijgen en drie jaar aan beveiligingspatches, waardoor je tot en met 2028 vooruit kan. Hij heeft een scherm van 6,67 inch, een 50 megapixel-hoofdcamera en een accu van 5000 mAh.

Scoor hem nu gratis in combinatie met een abonnement van Vodafone. Dat doe je bij Mobiel.nl, waar je hem voor 0 euro ontvangt bij iedere bundel. De goedkoopste geeft je 3GB data voor 15 euro per maand.

Veelgestelde vragen

Is een telefoon los kopen goedkoper? Meestal betaal je het meeste op het moment dat je jouw nieuwe telefoon los koopt. Providers en webwinkels geven vaak hoge kortingen als je de aankoop combineert met een abonnement. Hoe krijg ik een gratis telefoon? Telefoons worden helaas niet zomaar weggegeven. Om een toestel gratis te krijgen moet je in deze gevallen een abonnement afsluiten. Dit kan via Belsimpel of Mobiel.nl We hebben in dit lijstje de toestellen genoemd die je momenteel gratis krijgt bij de goedkoopste abonnementen. Kan ik ook een andere provider kiezen? Misschien heb je een voorkeur voor een andere provider bij één van de genoemde telefoons. Bijvoorbeeld omdat je ook vast internet hebt, waarbij je klantvoordelen krijgt op het moment dat je ook een mobiel abonnement afsluit. In deze gevallen betaal je over het algemeen een klein bedrag voor de telefoon.