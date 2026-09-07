Hebben jouw kinderen moeite met leren? Met deze tips help je ze (ADV)

Gaat jouw kind ook naar de middelbare school en leidt de smartphone regelmatig af tijdens het leren? Met een paar praktische aanpassingen kun je helpen om meer rust en structuur te creëren tijdens het studeren.
Leg de smartphone weg
Telefoons zijn fantastische apparaten, maar tijdens het leren kunnen ze ook behoorlijk
afleiden. Een berichtje, notificatie of sociale media zijn immers snel bekeken. Tijdens
het leren kan het daarom helpen om de smartphone tijdelijk uit het zicht te leggen.
Dat hoeft geen eenzijdige regel te zijn. Maak bijvoorbeeld samen duidelijke afspraken
over de momenten waarop de telefoon aan de kant gaat. Spreek af hoelang er wordt
geleerd of welke onderdelen eerst worden afgerond. Daarna kun je eventueel samen
bekijken of de belangrijkste stof is blijven hangen, bijvoorbeeld door je kind kort te
overhoren.
Maak een planning
Het is daarnaast verstandig om samen een planning te maken. Zo weten jij en je kind wat er elke dag moet gebeuren. Begin hier op tijd mee: door de leerstof over meerdere dagen te verdelen, voorkom je dat alles op één dag moet gebeuren.
Maak dus een ruime planning en print deze eventueel uit. Door het schema op
bijvoorbeeld de deur te plakken, blijft duidelijk zichtbaar wat er elke dag gedaan moet
worden. Het kan daarnaast prettig zijn om afgeronde taken af te strepen. Zo wordt de
voortgang zichtbaar en houdt je kind overzicht over wat er nog moet gebeuren.
Leg het uit aan iets of iemand anders
Om te kijken of je kind de stof goed begrijpt, kun je vragen of het de stof aan jou wil
uitleggen. Door informatie in eigen woorden uit te leggen, wordt al snel duidelijk welke
onderdelen goed worden begrepen en waar nog vragen zitten. Ben je zelf te druk om te
luisteren, dan kan je kind dezelfde aanpak gebruiken met bijvoorbeeld een knuffel of een poppetje.
Print de stof uit
Veel scholen maken gebruik van digitale leeromgevingen met PowerPoints en extra
documenten. Ook worden samenvattingen tegenwoordig vaak op een laptop gemaakt
in plaats van met de hand geschreven. Het maken van zo’n samenvatting kan een
manier zijn om actief met de lesstof bezig te zijn.
Wil je tijdens het leren digitale afleiding zoveel mogelijk beperken, dan ontstaat alleen
een praktisch probleem: een groot deel van de lesstof staat juist op de laptop. Een
oplossing kan zijn om het belangrijkste materiaal vooraf uit te printen.
Dat maakt het bovendien eenvoudig om rechtstreeks op het studiemateriaal
aantekeningen te maken. Heeft je kind PowerPoints, samenvattingen en andere
documenten op papier, dan kan het bijvoorbeeld belangrijke passages markeren of
opmerkingen naast de tekst schrijven. Doe wel even een desk detox, want van een rommelig bureau zal niemand blij worden.
Er is ook onderzoek gedaan naar verschillen tussen lezen van een scherm en lezen van
papier. Een meta-analyse van Delgado et al. (2018) vond onder bepaalde
omstandigheden een voordeel voor papier bij tekstbegrip. De onderzoekers zagen
daarbij onder meer dat het verschil sterker naar voren kon komen wanneer lezers
onder tijdsdruk stonden.
Ook Clinton (2019) analyseerde eerder onderzoek naar lezen vanaf papier en een
scherm. Daaruit kwam gemiddeld een klein voordeel voor papier naar voren bij
leesprestaties. Daarnaast waren lezers bij digitale teksten volgens de analyse soms
minder nauwkeurig in het inschatten van hun eigen begrip. Dat betekent niet dat leren
vanaf een scherm per definitie minder effectief is, maar papier kan voor sommige
leersituaties een prettige optie zijn.
HP Smart Tank 5108 All-in-One printer
Wil je studiemateriaal regelmatig uitprinten, dan is een printer thuis natuurlijk handig.
De HP Smart Tank 5108 All-in-One printer is daarvoor een optie, evenals de
vergelijkbare HP Smart Tank 5105 All-in-One printer. Met de printer zet je onder meer
samenvattingen, PowerPoints, afbeeldingen en andere documenten op papier.
De printer beschikt daarnaast over softwarefuncties die kunnen helpen bij het netjes
afdrukken van online materiaal. Wil je bijvoorbeeld een e-mail of webpagina afdrukken,
maar staan er advertenties of onnodige witruimtes in beeld? De software kan deze
elementen bij ondersteunde afdrukfuncties verwijderen, zodat de beschikbare ruimte
op het papier beter wordt benut.
De Smart Tank werkt met navulbare inkttanks, waardoor je geen traditionele
cartridges hoeft te vervangen. Volgens HP wordt bij de printer bovendien voldoende
inkt meegeleverd om tot drie jaar te kunnen printen.
Je kunt draadloos printen via je laptop, maar er is ook een HP Smart-app waarmee je
documenten vanaf je telefoon kunt afdrukken. Zo zijn er verschillende manieren om
het studiemateriaal van je kind op papier te zetten.
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