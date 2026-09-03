Deze populaire Samsung-telefoon haal je nu met 85 procent korting

De Samsung Galaxy A57 is ontzettend populair vanwege zijn goede prijs-kwaliteitverhouding. Voor relatief weinig krijg je een complete smartphone. Én hij is nu voor minder dan 50 euro te vinden. We vertellen je hoe je dit regelt.

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Samsung Galaxy A57 voor minder dan vijf tientjes

Is het tijd voor een nieuwe telefoon, dan zullen we je altijd aanraden om hem direct met een abonnement te bestellen. Hierdoor bespaar je flink in vergelijking met een los toestel. Voor de Samsung Galaxy A57 hebben we nu een uitstekende aanbieding gevonden, waardoor je hem voor minder dan 50 euro scoort.

Momenteel is de laagste losprijs van deze telefoon € 334,- bij bol.com plaza. Dit is dus een korting van ongeveer 85 procent. Dit doe je door bij Belsimpel te kiezen voor KPN. Bij het grootste abonnement betaal je nu slechts 48 euro voor de A57, maar ook met de kleinere bundels ben je goedkoper uit dan een los toestel.

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Dit is de goedkoopste manier om de A57 in huis te halen

Wil jij zo min mogelijk besteden aan je nieuwe telefoon, maar wel een compleet model in huis halen? Dan is de Samsung A57 een uitstekende keuze. Zoals hierboven al gezegd kost een losse nu € 334,- bij bol.com plaza. Combineer je bijvoorbeeld met KPN bij Belsimpel, dan haal je hem in huis vanaf 48 euro.

Wil je een kleinere bundel, dan kan je het beste kiezen voor Hollandsnieuwe bij Belsimpel. Een abonnement van 10GB kost je het eerste half jaar slechts 1 euro per maand, waarna je 8 euro per maand gaat betalen. Daardoor kom je gemiddeld voor de gehele looptijd van twee jaar uit op 6,25 euro per maand voor 10GB. De A57 kost je 187 euro.

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Dit is de Samsung A57: complete telefoon voor weinig geld

De Samsung Galaxy A57 is een complete telefoon met een relatief laag prijskaartje. Voor de doorsnee gebruiker is hij ruimvoldoende. Bij de introductie in maart dit jaar kreeg de smartphone van Samsung een adviesprijs mee vanaf 529 euro. Voor deze prijs krijg je een telefoon met een vlotte chip en een lang updatebeleid van maar liefst zes jaar.

Ook je foto’s komen goed uit de verf dankzij de cameraset met onder andere een 50 megapixel-hoofdlens. Galaxy AI is flink vertegenwoordigd op deze Samsung-telefoon, waardoor je bijvoorbeeld jouw foto’s bewerkt tot ze eruit zien alsof ze door een professional gemaakt zijn. Verder nog goed om te weten is dat de Galaxy A57 een schermformaat van 6,7 inch heeft. Een grote jongen dus, maar dat betekent wel dat je filmpjes comfortabel bekijkt.