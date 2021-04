Motorola Moto G100 nu te koop: krachtigste Moto G tot nu toe

De Motorola Moto G100 is nu te koop in Nederland. Met een adviesprijs van 499 euro is hij flink duurder dan andere Motorola-toestellen, maar de smartphone is ook erg krachtig.

Motorola Moto G100 kopen in Nederland

Iets meer dan een maand geleden onthulde Motorola de Moto G100 en nu kun je de telefoon kopen. Dit is enigszins opvallend, want de release zou eigenlijk pas medio mei plaatsvinden. Bij Belsimpel is de smartphone nu verkrijgbaar, maar bij andere webwinkels is het toestel nog niet te vinden. Zodra hier verandering in komt, zie je het in de prijsvergelijker hieronder.

Voor een losse Motorola Moto G100 betaal je 499 euro en daarmee is de smartphone een stuk duurder dan de toestellen die Motorola normaliter uitbrengt. De Moto G30, die ook dit jaar verscheen, kost bijvoorbeeld minder dan 200 euro. Het is ook mogelijk om de Moto G100 met een abonnement in huis te halen, waarbij je het toestel maandelijks afbetaalt.

De Moto G100 is de krachtigste Moto G-telefoon tot nu toe. Het toestel wordt aangedreven door een snelle Snapdragon 870-processor en heeft maar liefst 8GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Dat laatste kun je nog verder uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje. Onder de motorkap zit ook een 5000 mAh-accu die lang meegaat en snel oplaadt dankzij de 20 Watt-stekker.

Vloeiend scherm, veel camera’s en Ready For

Een fijne feature van de Moto G100 is het 90Hz-scherm, dat vloeiende beelden toont en daarvoor voelt de smartphone snel aan in gebruik. Het display is 6,7 inch groot en heeft een full-hd-resolutie van 2520 bij 1080 pixels. In het scherm zitten twee gaatjes voor de dubbele selfiecamera. Naast een normale frontcamera van 16 megapixel kun je met de 8 megapixel-groothoeklens meer op beeld vastleggen.

Op de achterkant zitten nog eens drie camera’s. Het gaat om een 64 megapixel-hoofdcamera, 16 megapixel-groothoeklens die je ook kan gebruiken voor macrokiekjes en 2 megapixel-dieptesensor. Het scherm heeft ook hdr10-ondersteuning, waardoor kleuren en belichting realistischer op het display worden weergegeven. Dit is fijn wanneer je bijvoorbeeld Netflix op de telefoon kijkt.

Uniek aan de Motorola Moto G100 is de ‘Ready For’-feature. Hiermee kun je de smartphone op een televisie of monitor aansluiten, waarna je een nieuwe interface te zien krijgt. Het toestel wordt een soort dock en de hardware wordt dan gebruikt om bijvoorbeeld op het grote scherm te gamen. Het is ook mogelijk om via de Moto G100 aan documenten te werken of foto’s te bewerken. In het doosje zit een hdmi-kabeltje, maar de Ready For-dock moet je nog los aanschaffen.

Android Planet publiceert binnenkort een uitgebreide review van de Motorola Moto G100. Houd de website hiervoor in de gaten, of check de dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief en Android Planet-app.

