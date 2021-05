Motorola Moto G100 review: de snelste Moto G in een fraai jasje

Met de Moto G100 brengt Motorola zijn snelste en duurste Moto G-telefoon tot nu toe uit. Wat heeft de smartphone te bieden en is ‘ie het geld waard? Je leest het in deze Motorola Moto G100 review.

Lees verder na de advertentie.

Lees de Motorola Moto G100 review

Het komt maar zelden voor dat Motorola een dure smartphone uitbrengt. We kennen het bedrijf vooral van betaalbare toestellen als de Moto G30, Moto G20 en Moto G9 Power, die allemaal minder dan 200 euro kosten en een goede prijs-kwaliteitverhouding hebben. Met de Motorola Edge introduceerde de fabrikant vorig jaar al wel een meer high-end toestel.

Sinds kort is de Moto G100 te koop, volgens Motorola de krachtigste Moto G-telefoon tot nu toe. De smartphone is een stuk sneller, ziet er mooier uit en heeft nog meer toffe features. In deze review gaan we uitgebreid in op de plus- en minpunten van de Moto G100. Lees je mee?

Flitsend design en 90Hz-scherm

Het design van de Motorola Moto G100 is opvallend en veel luxer dan de goedkopere toestellen van het bedrijf. De achterkant heeft een fraaie gradient, waardoor het toestel blauw of paars kleurt afhankelijk van hoe het licht valt. Dit ziet er tof uit en ook is het fijn dat de achterkant een matte afwerking heeft, al zie je vingervegen alsnog vrij snel.

De Moto G100 is een grote telefoon, maar door de beeldverhouding van 21 bij 9 is ‘ie wel relatief smal. Daardoor kun je het toestel makkelijker met één hand vasthouden en met je duim bij de rand van het scherm. Het toestel ook daadwerkelijk met één hand bedienen is echter lastig, juist door de lange behuizing. Een voordeel van het 21 bij 9-scherm is wel dat je films die in dit beeldformaat zijn opgenomen, zonder zwarte balken kan kijken.

Het display van de Moto G100 is 6,7 inch groot en heeft een resolutie van 2520 bij 1080 pixels. Hierdoor ziet alles er lekker scherp uit, al is het wel jammer dat het toestel geen amoled-scherm heeft. Het lcd-display ziet er prima uit, maar amoled heeft een hoger contrast, mooiere kleuren en diepe zwarttinten. Het is tevens een feature die je van een smartphone van 500 euro mag verwachten.

Wel fijn is dat ververssnelheid van 90Hz, al zien we in deze prijsklasse ook toestellen met 120Hz-displays. Door de hoge ververssnelheid zijn animaties vloeiend en voelt de Moto G100 sneller aan. In de instellingen kun je ook kiezen voor een lagere ververssnelheid van 60Hz, waardoor de accu langer meegaat. De Auto-modus wisselt automatisch van ververssnelheid op basis van wat er op het scherm gebeurt, maar wij hebben de vaste 90Hz-optie gebruikt.

In het scherm zitten overigens twee gaatjes voor de dubbele selfiecamera. Naast een normale selfiecamera van 16 megapixel is ook een 8 megapixel-groothoeklens aanwezig. Daarmee kun je het beeld ‘uitzoomen’, wat bijvoorbeeld handig is bij groepsselfies. Een geinige feature, al zijn de kiekjes die de groothoeklens maakt wel wat flets.

Erg goede prestaties en 5G

Over de prestaties van de Motorola Moto G100 kunnen we kort zijn: die zijn simpelweg uitstekend. De smartphone heeft een snelle Snapdragon 870-processor en daardoor draaien apps en games als een zonnetje. De chip zit ook in bijvoorbeeld de Poco F3. We hebben tijdens onze testperiode geen haperingen gezien, ook toen we gingen gamen of flink multitasken. De G100 is dankzij de krachtige hardware de snelste Motorola-telefoon tot nu toe.

Ook aanwezig is 5G-ondersteuning, waardoor het toestel overweg kan met het nieuwe mobiele netwerk. De telefoon heeft verder 8GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte, waarbij je dat laatste nog kan uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje. Handig is dat de Moto G100 een koptelefoonaansluiting heeft; een feature die we bij duurdere toestellen niet vaak zien.

De vingerafdrukscanner zit aan de rechterzijkant van de behuizing, in de aan/uit-knop. Dit is een fijne positie voor de scanner en hij werkt dan ook snel en accuraat. Net als bij de Moto G30 heeft de G100 een Google Assistent-knop. Klinkt handig, maar de knop zit te hoog in de behuizing en is daardoor moeilijk te bereiken. Daarnaast zijn er meerdere (en snellere) manieren om het slimme hulpje op te roepen.

Ready For: gebruik de telefoon als computer

Uniek aan de Moto G100 is de ondersteuning voor Motorola’s Ready For-platform. Door de smartphone met de meegeleverde hdmi-kabel aan een televisie of monitor te verbinden, krijg je een desktop-achtige interface te zien. Hierdoor kun je de smartphone als een computer gebruiken, al zijn de functies redelijk beperkt.

Zo kun je documenten bewerken, streamingdiensten gebruiken, mobiele games spelen op het grote scherm en videobellen. Voor dat laatste is het Ready For-dock handig, want daarmee kun je de smartphone neerzetten en de camera’s op jezelf richten. Het voordeel hiervan is dat de primaire camera van de Moto G100 een stuk beter is dan de doorsnee frontcamera. Je bent dus beter en scherper in beeld, ook als het iets donkerder is. Het dock moet je overigens los aanschaffen (59 euro) en we hebben ‘m niet kunnen testen.

Handig is dat je ook simpel een muis en toetsenbord kan koppelen, waardoor je productiever ter werk kan gaan. Doe je dit niet, dan kun je het scherm van de Moto G100 gebruiken als trackpad en om te typen. Ready For werkt prima en is soms best handig, maar we vinden het niet per se een reden om voor de Moto G100 te kiezen.

Software: gemengde gevoelens

De Motorola Moto G100 draait op Android 11, de meest recente versie van het mobiele besturingssysteem. Motorola heeft de software nauwelijks aangepast en daardoor heb je een vrijwel kale versie van Android, wat fijn is. In de Moto-app zijn alle extra opties te vinden, bijvoorbeeld om het uiterlijk van de software iets aan te passen.

Wel erg jammer is dat het updatebeleid van Motorola niet om over naar huis te schrijven is. De smartphone krijgt één grote Android-update (naar Android 12) en slechts twee jaar aan beveiligingsupdates. Dat is erg matig, zeker voor een toestel van 499 euro. In deze prijsklasse mag je dan ook meer verwachten.

De OnePlus 8T die ongeveer hetzelfde kost als de Moto G100 en vergelijkbare specificaties heeft, krijgt meer, sneller en langer updates. Deze telefoon ontvangt minstens twee grote Android-updates en beveiligingspatches verschijnen vaker. Andere toestellen, bijvoorbeeld die van Samsung, worden ook een stuk beter ondersteund. Op ‘updategebied’ begint Motorola steeds verder achter te lopen en we hopen dat hier binnenkort verandering in komt.

Goede camera’s bij veel licht

Op de achterkant van de Motorola Moto G100 zitten drie camera’s en een Time of Flight-sensor. De 64 megapixel-hoofdcamera combineert pixels om mooiere foto’s af te leveren en beschikt over een nachtmodus. De 16 megapixel-groothoeklens maakt wijdere foto’s en gebruik je voor macrokiekjes (waarover later meer). De 2 megapixel-dieptesensor helpt bij het maken van portretfoto’s met een scherptediepte-effect.

Hoofdcamera

Groothoeklens

Macromodus

De camera’s van de Moto G100 maken erg mooie foto’s, mits je genoeg daglicht hebt. Dan hebben plaatjes veel detail, mooie kleuren en een prima dynamisch bereik. De kwaliteit gaat wel flink achteruit als het donker wordt. De nachtmodus helpt een beetje, maar maakt foto’s vooral helderder en niet per se mooier. Vooral de groothoeklens heeft het moeilijk in het donker en is dan eigenlijk niet bruikbaar.

Voor macrofoto’s, oftewel plaatjes van heel dichtbij, is de groothoeklens wél erg geschikt. Omdat de Moto G100 deze lens gebruikt – en niet een slechte, losse macrocamera zoals we tegenwoordig vaak zien – hebben foto’s veel meer detail en zien ze er mooi uit.

Een leuke feature is het lampje dat om de groothoeklens heen zit. Hiermee kun je objecten beter belichten en dat is handig als het iets donkerder is. Dit werkt goed en is erg handig. We hadden echter gehoopt dat de Moto G100 in elke situatie een mooie foto zou maken en dat is helaas niet het geval.

Goede accuduur en snelladen

De Motorola Moto G100 weet gelukkig te overtuigen met zijn accuduur. Onder de motorkap zit een 5000 mAh-batterij en die gaat – ondanks dat de telefoon een groot 90Hz-scherm heeft – lang mee. Tijdens onze reviewperiode haalden we het eindelijk van de dag altijd makkelijk. Opladen moest pas na anderhalve dag, maar bij licht gebruik kun je nog iets meer uit de accu persen.

De telefoon ondersteunt snelladen met 20 Watt en dat is niet heel indrukwekkend, maar ook niet langzaam. Het volledig opladen van de Moto G100 duurt ongeveer twee uur en na een half uur zit de telefoon voor iets minder dan 40 procent vol. Concurrerende toestellen van OnePlus en Xiaomi laden een stuk sneller op, dus op dit gebied loopt de Moto-telefoon iets achter.

Draadloos opladen ontbreekt en dat vinden we jammer. Motorola heeft de Moto G100 wel voorzien van de ‘Geoptimaliseerd opladen’-feature. De smartphone kijkt naar naar je oplaadgedrag en laadt dan tot 80 procent op. De laatste 20 procent worden kort voordat je de telefoon van het stroom haalt bijgevuld, en dit is gunstig voor de levensduur van de batterij.

Conclusie Motorola Moto G100 review

De Motorola Moto G100 is een fijne en snelle smartphone die goed in elkaar zit. De prestaties zijn uitstekend, de accu gaat lekker lang mee en het design is fraai. Daarnaast zijn we te spreken over de software, al blijft het updatebeleid van Motorola ondermaats. Voor een Android-telefoon van 499 euro moet de software-ondersteuning écht beter.

Andere verbeterpunten zijn de camera’s, die in het donker geen geweldige foto’s maken, de oplaadsnelheid en het scherm dat nog iets beter kan. Dit alles neemt niet weg dat de Moto G100 een prima smartphone is, al raden we wel aan om even te wachten totdat de prijs is gedaald. Voor nu is de Moto een goed toestel voor zijn prijs, maar niet de beste.

Motorola Moto G100 kopen

Ben je na het lezen van deze Motorola Moto G100 review enthousiast geworden? In de prijsvergelijker van Android Planet vind je de beste deals voor een losse Moto G100. Ook kun je de Motorola Moto G100 met een abonnement in huis halen. De smartphone heeft een adviesprijs van 499 euro.