Peperdure Oppo Find X9 Ultra wordt door deze aanbieding wél interessant (met gratis tablet)

De Oppo Find X9 Ultra is een prachtig toestel, maar heeft wel een forse adviesprijs. Wij hebben een manier gevonden om op de kosten te besparen en een gratis Oppo-tablet te scoren. Dit is hoe.

Zo scoor je een gratis tablet bij de Oppo Find X9 Ultra

Oppo heeft recent een nieuw vlaggenschipmodel uitgebracht. De Find X9 Ultra heeft onder andere fantastische camera’s, een grote accu en een razendsnelle processor. Hier betaal je dan ook voor, want de adviesprijs is 1.699 euro. Toch kun je al flink besparen door de smartphone aan te schaffen in combinatie met een abonnement direct bij een provider. De beste keuze is dan KPN met 1.584 euro toestelkosten.

Dit is nog niet alles, want bij KPN en Odido krijg je tot en met 4 juni een bonus. Je ontvangt namelijk een gratis oplader en Oppo Pad SE. Met de oplader zit je nieuwe toestel zo snel mogelijk weer vol. De tablet is 11 inch groot en beschikt over een aanzienlijke accu, zodat je de hele dag simpele spelletjes kan spelen of een film kijkt op Netflix. Bestel je de Oppo Find X9 Pro los, dan krijg je de tablet en oplader cadeau bij Coolblue, Bol, Mobiel.nl en MediaMarkt.

Je kunt zelfs nog meer besparen door de smartphone aan te schaffen met een abonnement bij Mobiel.nl. Uiteraard krijg je ook hier tot en met 4 juni de gratis oplader en Oppo Pad SE. De beste keuze hier is een abonnement van Vodafone. Je betaalt dan 1.335 euro toestelkosten. Een besparing van 364 euro.

Het is ook verstandig om te kijken van welke aanbieder je internet en tv thuis is. Kies je voor je mobiele abonnement dezelfde provider, dan profiteer je vaak van combivoordeel. Dit is meestal 7,50 euro per maand korting en dubbele data. Bij KPN kun je zelfs gratis Netflix scoren.

Dit moet je weten over de Oppo Find X9 Ultra

In onze review zijn we erg te spreken over de Oppo Find X9 Ultra. Je krijgt een 200 megapixel-hoofdcamera, 200 megapixel-telelens, 50 megapixel-groothoeklens en 50 megapixel-telelens. Hiermee maak je indrukwekkende plaatjes en er zijn ook genoeg mogelijkheden om de foto’s achteraf te bewerken.

De telefoon draait op de Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip en daardoor kan het de zwaarste taken moeiteloos aan. Verder krijg je een gigantische 7.050 mAh accu en die is na 50 minuten weer volledig opgeladen. Voeg hier 6 jaar beveiligingsupdates aan toe en je hebt een van de beste smartphones van het moment.

Vind de beste prijs met onze vergelijker

Wil je zelf je abonnement samenstellen? Gebruik dan onze prijsvergelijker. Hierin kun je al je wensen, zoals internetsnelheid en het formaat bundel, aangeven en zo jouw ideale abonnement samenstellen. Bovenaan zetten we dan de laagste prijs voor je.