De Oppo Find X9 Ultra is officieel aangekondigd. Het toestel richt zich vooral op fotografieliefhebbers, maar biedt ook op andere vlakken alles wat je van een vlaggenschip verwacht. Dit zijn de belangrijkste specs op een rij:

Geavanceerd Hasselblad-camerasysteem

200 megapixel hoofdcamera met grote sensor

met grote sensor Dubbele telelens

50MP groothoeklens

Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip

Grote accu van 7050 mAh

Snelladen tot 100 watt (bedraad) 50 watt draadloos opladen

(bedraad) 6,82 inch OLED-display met Gorilla Glass Victus 2

met Gorilla Glass Victus 2 144Hz verversingssnelheid en piekhelderheid van 3600 nits

Het toestel is verkrijgbaar vanaf 7 mei. Wie uiterlijk 4 juni bestelt, krijgt er gratis een Oppo Pad SE (t.w.v. 269 euro) en een 100 watt-oplader (t.w.v. 79 euro) bij cadeau.

Oppo Find X9 Ultra los toestel of met abonnement

Wat voor jou het voordeligst is, hangt af van je persoonlijke voorkeuren en situatie. Wil je de smartphone direct betalen of kies je liever voor een maandelijkse betaling? Als je kiest voor de maandelijkse betaling boven de 10 euro per maand gedurende twee jaar, wordt dit gezien als een lening, wat resulteert in een BKR-registratie. Dit kan nadelig zijn als je in de toekomst een hypotheek wilt afsluiten, omdat het leenbedrag daardoor lager kan uitvallen.

Wil je liever geen BKR-registratie? Dan kun je ervoor kiezen om het volledige bedrag voor de Find X9 Ultra in één keer te betalen. Zo krijg je alsnog de toestelkorting en andere voordelen, zonder dat het invloed heeft op je kredietregistratie.

Kies je voor de Oppo Find X9 Ultra zonder abonnement, dan heb je veel meer keuzevrijheid, omdat je vrijwel elk sim-only abonnement kunt afsluiten. Het aanbod van sim-only abonnementen is veel groter, en er zijn verschillende aanbieders met scherpe prijzen. Voor sommige mensen kan een losse Find X9 Ultra in combinatie met een sim-only abonnement dan ook voordeliger uitpakken dan met een abonnement.

Oppo Find X9 Ultra prijzen

512GB Oppo Find X9 Ultra € 1.699,- Oppo Find X9 Pro € 1.137,- Oppo Find X9 € 839,- Oppo Find X8 Pro € 849,-

