Zo kijk je Premier League en Bundesliga-wedstrijden (en meer voetbal) voor minder dan 6 euro (ADV)

Om internationaal voetbal te volgen in Nederland heb je verschillende abonnementen nodig. Dat kan flink prijzig worden, maar er is een andere manier. We vertellen je hoe je gratis Premier League, Bundesliga en nog veel meer wedstrijden kan kijken.

Kijk de Premier League en Bundesliga gratis met een VPN

In Nederland is voetbal de meest populaire sport om te kijken en wereldwijd wordt de Premier League het meest bekeken. Hierin spelen clubs als Manchester City, Arsenal, Chelsea en Manchester United. Om dit in ons land te volgen, heb je tegenwoordig meerdere dure abonnementen nodig. Zo is de wedstrijd om 13.30 uur in het weekend bij Amazon Prime Video te zien en de rest bij Viaplay.

Als je hier abonnementen op moet nemen, dan loopt dat flink in de papieren. Gelukkig is er een manier om bijna gratis naar al dit topvoetbal te kijken. In het buitenland worden een aantal grote wedstrijden gratis uitgezonden op lineaire tv en daar krijg je toegang tot met een VPN. Hoef je ook niet alles te zien, dan is dit dus een goede tussenweg.

Eén van de goedkoopste partijen die ook betrouwbaar is, is Proton VPN. Dat sluit je momenteel af vanaf slechts 3,59 euro per maand. Voor deze prijs heb je een tweejarig abonnement, dus ook volgend jaar kun je de belangrijkste wedstrijden gewoon kijken.

Zo kijk je gratis Premier League met recordaantal Nederlanders

In de Premier League spelen dit jaar een recordaantal Nederlanders. Zo komt Virgil van Dijk uit voor Liverpool en speelt Matthijs de Ligt bij Manchester United. Voor deze competitie heb je in het buitenland ook veelal een abonnement nodig, maar in landen als Azerbeidzjan, India en China worden sommige wedstrijden gratis uitgezonden. Welke wedstrijden dit zijn, wordt pas vlak voor uitzending bekend.

Wil je al dit zoekwerk besparen en alle wedstrijden bekijken? Dan is het slimmer om met een VPN een abonnement op een streamingdienst in het buitenland af te sluiten. Zo is een abonnement op Setanta Sports zo’n 2,50 euro per maand.

Deze streamingdienst is beschikbaar in landen als Azerbeidzjan, Georgië en Oekraïne. Voor ongeveer 5 euro per maand sluit je in Zuid-Afrika een abonnement op ShowMax Premier League af.

Kijk La Liga en Bundesliga gratis

De Bundesliga is makkelijker gratis te kijken dan de Premier League. Er zijn selecte wedstrijden die via ZDF of ARD worden uitgezonden. In Roemenië wordt het gratis uitgezonden bij Digisport of kijk bij OneFootball via een Indiase, Nigeriaanse of Vietnamese server. Grote La Liga-wedstrijden, zoals Real Madrid en FC Barcelona, zijn te zien bij RTVE.

Dit kan je nog meer met een VPN

Een VPN omzeilt de geo-restricties van diensten door je IP-adres digitaal te wijzigen. Al je verkeer wordt van je daadwerkelijke IP-adres naar de VPN-server in een land naar keuze gestuurd. De dienst die je wil gebruiken ziet vervolgens het IP-adres van de VPN-server in plaats die van jou.

Zo krijg je toegang tot het aanbod van streamingdiensten in andere landen en kijk je dus sport in het buitenland. Op deze manier is ook Formule 1 te zien en veel verschillende voetbalwedstrijden. Daarnaast ben je online veiliger, want derden zien jouw gegevens niet.

Bovendien is het mogelijk om abonnementen voordeliger af te sluiten of je vakantie goedkoper te boeken. Dit komt doordat prijzen van dit soort zaken in Nederland duurder zijn dan in armere landen.

Proton VPN voor slechts 3,59 euro

Wil je dus complete competities volgen, dan is een abonnement vaak een vereiste. Die zijn voordeliger af te sluiten in combinatie met een VPN. Die is ook nodig als je alleen de topwedstrijden wil bekijken.

De prijzen van VPN-diensten liggen gelukkig vaak erg laag, zo ook voor Proton VPN. Die kost je momenteel slechts 3,49 euro per maand: een korting van maar liefst 64 procent. Ben je niet tevreden binnen 30 dagen, dan krijg je gewoon je geld terug!