Hoge terugleverkosten vermijden? Deze populaire thuisbatterijen zijn nu flink in prijs gedaald (ADV)

Een thuisbatterij kan je helpen om slimmer met energie om te gaan. Bij Zendure kun je nu tot 538 euro besparen op verschillende SolarFlow-systemen. Maar welke past bij jou? Wij zetten de belangrijkste deals en verschillen kort op een rij.

Zo bespaar je maar liefst tot 538 euro op jouw nieuwe thuisbatterij

Een thuisbatterij kan interessant zijn als je meer uit je eigen energie wilt halen. Wie nu voor een SolarFlow-systeem van Zendure kiest, kan bovendien profiteren van flinke kortingen van 14 tot 31 augustus. Het voordeel loopt op tot maar liefst 538 euro. Welke deal voor jou het interessantst is, hangt daarbij af van je situatie.

De SolarFlow-systemen van Zendure beschikken daarnaast over HEMS 2.0. Dit slimme energiemanagementsysteem helpt om je opgewekte en verbruikte energie beter op elkaar af te stemmen. Zo kun je de beschikbare energie slimmer inzetten en het systeem efficiënter gebruiken.

Zo kies je de juiste Zendure SolarFlow voor jouw situatie

Of je nu al zonnepanelen hebt of nog niet, met een SolarFlow-systeem van Zendure kun je op verschillende manieren slimmer omgaan met energie. Heb je zonnepanelen, dan kun je de stroom die je overdag opwekt opslaan en later gebruiken wanneer je die nodig hebt.

Zo hoef je minder van je opgewekte energie direct terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Heb je nog geen zonnepanelen, dan zijn er eveneens mogelijkheden om energie op te slaan en slim te benutten. Hieronder zetten we de belangrijkste deals op een rij en leggen we uit welk product het beste bij jouw situatie past.

Over de Zendure SolarFlow 2400 AC+

De Zendure SolarFlow 2400 AC+ is een thuisbatterijsysteem waarmee je opgewekte zonnestroom kunt opslaan en later weer gebruiken. Zoals de naam al verklapt, beschikt het systeem over een laad- en ontlaadvermogen van maximaal 2400 watt. De batterijcapaciteit is bovendien modulair uit te breiden, waardoor je de opslag kunt aanpassen aan je energieverbruik. Dankzij de AC-koppeling is de 2400 AC+ geschikt om aan een bestaande zonnepaneleninstallatie toe te voegen.

Daarnaast beschikt het systeem over slimme energiesturing via HEMS 2.0, waarmee het energiegebruik automatisch kan worden afgestemd op de beschikbare stroom. Zo kun je opgewekte zonnestroom zoveel mogelijk op een later moment gebruiken. De SolarFlow 2400 AC+ is daarmee vooral interessant als je al zonnepanelen hebt en meer uit je eigen opgewekte energie wilt halen. Benieuwd hoe de SolarFlow 2400 AC+ in de praktijk bevalt? In ons testpanel lees je er alles over.

De Zendure SolarFlow 1600 AC+ in het kort

De Zendure SolarFlow 1600 AC+ is een relatief compacte thuisbatterij met een standaard opslagcapaciteit van 1,92 kWh. Die capaciteit kun je uitbreiden met maximaal vijf extra batterijen, waardoor je uiteindelijk tot 11,52 kWh aan energie kunt opslaan.

Het systeem beschikt over een maximaal bidirectioneel AC-vermogen van 1600 watt, terwijl het standaardvermogen op 800 watt ligt. Daarmee is de SolarFlow 1600 AC+ vooral gericht op huishoudens die hun bestaande zonnepaneleninstallatie willen uitbreiden met energieopslag.

De batterij maakt gebruik van LiFePO4-cellen en heeft een IP65-classificatie, waardoor hij goed beschermd is tegen stof en water. Ook is er een off-gridfunctie aanwezig, met een vermogen tot 2200 watt wanneer het elektriciteitsnet ondersteuning biedt. Daarnaast kun je het systeem koppelen aan slimme meters en de Zendure-app om het energieverbruik beter te volgen en aan te sturen.

Geen zonnepanelen? Ook dan is een thuisbatterij interessant

Heb je nog geen zonnepanelen, maar wil je wel slimmer omgaan met je energieverbruik? Ook dan kan een thuisbatterij interessant zijn. Je kunt de batterij bijvoorbeeld op gunstige momenten met stroom van het elektriciteitsnet opladen en die energie later gebruiken wanneer de stroomprijs hoger ligt. Vooral met een dynamisch energiecontract kan dat interessant zijn.

Zendure heeft hiervoor onder meer de SolarFlow 2400 Pro en SolarFlow 800 Plus. Deze systemen zijn ook zonder zonnepanelen te gebruiken en bieden verschillende mogelijkheden om energie op te slaan en op een later moment weer te gebruiken. Hieronder bekijken we beide systemen en leggen we uit wat ze te bieden hebben.

Dit wil je weten over de Zendure SolarFlow 2400 Pro

De Zendure SolarFlow 2400 Pro is een thuisbatterij met een opslagcapaciteit van 2,4 kWh. Dat betekent dat je 2,4 kWh aan stroom kunt bewaren om later te gebruiken. Heb je na verloop van tijd meer opslag nodig, dan kun je de capaciteit uitbreiden tot maximaal 16,8 kWh. De batterij kan daarnaast tot 2400 watt aan vermogen leveren, waardoor je ook apparaten met een wat hoger stroomverbruik kunt gebruiken.

De SolarFlow 2400 Pro is zowel met als zonder zonnepanelen te gebruiken. Heb je zonnepanelen, dan kun je overtollige zonnestroom opslaan voor later. Zonder zonnepanelen kun je de batterij bijvoorbeeld opladen wanneer de stroomprijs laag is en de energie op een duurder moment gebruiken. De batterij gebruikt LiFePO4-technologie en heeft een IP65-classificatie, wat betekent dat hij goed beschermd is tegen stof en spatwater.

De Zendure SolarFlow 800 Plus in het kort

De Zendure SolarFlow 800 Plus is een compacte thuisbatterij met een opslagcapaciteit van 1,92 kWh. Heb je later behoefte aan meer opslag, dan kun je het systeem uitbreiden met extra batterijen. De batterij levert maximaal 800 watt en is daardoor vooral geschikt voor het opslaan en gebruiken van energie voor alledaagse apparaten in huis. Dankzij het compacte formaat is de SolarFlow 800 Plus bovendien een laagdrempelige manier om met energieopslag te beginnen.

Ook zonder zonnepanelen kan de batterij interessant zijn. In combinatie met een dynamisch energiecontract kun je bijvoorbeeld stroom opslaan wanneer de prijs laag is en die energie later gebruiken. Heb je wel zonnepanelen, dan kun je overtollige zonnestroom bewaren voor momenten waarop je zonnepanelen minder energie opwekken. Via de slimme functies van Zendure houd je inzicht in het laden en ontladen van de batterij en kun je het energiegebruik beter afstemmen op je situatie.

Nog veel meer aanbiedingen van Zendure

Bij Zendure profiteer je momenteel van verschillende acties op SolarFlow-systemen en accessoires. Zo krijg je bij de SolarFlow 1600 AC+ een P1 Meter voor 29,99 euro in plaats van 99 euro. Daarmee kun je het energieverbruik in huis beter inzichtelijk maken en slimmer gebruikmaken van dynamische energietarieven. Ook is er een actie waarbij je bij aankoop van twee SolarFlow 4000 Mix-systemen gratis een PowerHub ontvangt.