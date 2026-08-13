Philips Hue krijgt stevige concurrentie uit eigen huis met deze slimme stekkers

Philips Hue is misschien de bekendste naam, maar zeker niet de enige optie als je apparaten slim wil maken. Deze slimme stekkers zijn opvallend betaalbaar en maken een Hue Bridge bovendien overbodig.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

2 slimme stekkers voor minder dan 19 euro: dit is hét alternatief voor Hue

Wie op zoek is naar een slimme stekker, komt al snel uit bij Philips Hue. Niet gek, want het merk is al jaren een bekende naam op het gebied van slimme verlichting. Toch hoef je niet per se voor Hue te kiezen.

Deze betaalbare Philips Smart Lighting slimme stekkers werken namelijk zonder Hue Bridge en zijn daardoor een stuk toegankelijker. Zo haal je al twee stekkers in huis voor minder dan 19 euro, terwijl één Philips Hue-stekker al snel 25 euro kost. Hieronder lees je er meer over.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze slimme stekkers meten ook je stroomverbruik

Met deze slimme stekkers maak je vrijwel ieder apparaat in huis slimmer. Denk bijvoorbeeld aan een ventilator, koffiezetapparaat, staande lamp, luchtontvochtiger of televisie. Steek het apparaat in de slimme stekker, verbind deze met de WiZ-app en je kunt alles direct via je smartphone bedienen. De stekkers werken via wifi en hebben dus geen aparte bridge of hub nodig. Dat maakt de installatie een stuk eenvoudiger.

Eén van de grootste voordelen ten opzichte van een traditionele Hue-stekker is de ingebouwde energiemeter. Daarmee kun je precies zien hoeveel stroom een aangesloten apparaat verbruikt. Dat is vooral handig als je wilt weten hoeveel energie een thuiswerkplek, televisie of ander apparaat daadwerkelijk gebruikt. De gegevens zijn direct zichtbaar in de app.

WiZ Connected Signify Netherlands B.V. 9.0 (58.188 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Home, Google Home of Alexa? Deze slimme stekkers kunnen het allemaal

Ook op het gebied van compatibiliteit scoren deze slimme stekkers goed. Ze ondersteunen Matter en werken daardoor niet alleen met de WiZ-app, maar ook met Apple Home, Google Home, Amazon Alexa en andere Matter-compatibele smart-homeplatformen. Je zit dus niet vast aan één specifiek ecosysteem.

Daarnaast kun je eenvoudig automatiseringen instellen. Zo kun je apparaten automatisch uitschakelen wanneer je van huis bent of juist een schema maken waarbij de verlichting iedere avond op een vast tijdstip wordt ingeschakeld. Zelfs bediening op afstand is mogelijk, zodat je altijd kunt controleren of je een apparaat per ongeluk hebt laten aanstaan.

Heb je thuis al een uitgebreid Hue-systeem met tientallen lampen en een Hue Bridge? Dan is een Hue-stekker waarschijnlijk nog steeds de meest logische keuze. Maar als je vooral op zoek bent naar een betaalbare slimme stekker waarmee je apparaten kunt automatiseren én het energieverbruik wil monitoren, dan zijn deze Philips Smart Lighting-stekkers een verrassend interessant alternatief.