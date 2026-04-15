Laatste kans: zo krijg je 2x gratis kaartjes voor Formule 1 in Oostenrijk

Altijd eens naar de Formule 1 gewild? Nu is je moment, want je krijgt alleen nog deze week gratis kaartjes voor de F1-race op de RedBull-ring in Oostenrijk als je bij Vodafone een S26-toestel koopt. Wacht dus niet te lang!

Samsung Galaxy S26 met gratis F1-tickets

Tijdens de lancering van nieuwe telefoons zijn er regelmatig goede aanbiedingen. Die van Vodafone bij de Samsung Galaxy S26-serie sprong er direct al uit. Je ontvangt twee gratis kaartjes voor het hele weekend van de Formule 1-race in Oostenrijk (26 t/m 28 juni) als je bij je S26 (Ultra) kiest voor onbeperkt internet.

Overigens krijg je ook nog eens extra voordeel op deze abonnementen en bespaar je tot 2,50 euro per maand. Heb je thuis internet van Ziggo of ben je jonger dan 28 jaar? Dan profiteer je van klantvoordeel en krijg je nog eens tot 10 euro korting per maand.

Deze actie is er nog maar tot en met zondag 19 april, dus wacht niet te lang met bestellen! Nadat de bedenktijd verstreken is krijg je een sms met een link naar een website waar je de tickets claimt. Die tickets claimen kan tot en met 17 mei.

Samsung Galaxy S26 Ultra: met Privacy Display en de beste camera’s

Met de S26 Ultra heb je het beste van Samsung in handen. Vooral het Privacy Display springt eruit, waardoor andere mensen vanaf de zijkant niet zomaar meer op je scherm kunnen meekijken.

Daarnaast heeft de S26 Ultra de beste camera’s, waaronder een periscopische telelens waarmee je tot vijf keer inzoomt zonder kwaliteitsverlies. Daarnaast is er een 200 megapixel-hoofdcamera en een groothoeklens.

Het Ultra-model heeft een adviesprijs van 1449 euro, maar scoor je bij Vodafone voor 1080 euro. Daarnaast ontvang je in combinatie met één van de Unlimited-bundels twee gratis F1-tickets.

Samsung Galaxy S26: compact en krachtig

Heb jij liever een klein toestel, dan is de Samsung S26 de juiste keuze voor jou. Deze heeft een scherm van 6,3 inch en is daardoor goed met één hand te bedienen.

Ook is hij lekker krachtig. Hij draait niet op de snelste chip van dit moment zoals de S26 Ultra, maar op een processor van Samsung zelf. Deze is ook krachtig genoeg om alle (AI-)taken zonder moeite uit te voeren.

Samsung heeft de adviesprijs vastgesteld op 999 euro en in ruil hiervoor krijg je minstens 256GB aan opslag, terwijl dit eerder minstens 128GB was. Bij Vodafone haal je hem in huis voor 744 euro, inclusief twee kaartjes voor Formule 1 in Oostenrijk.

Samsung Galaxy S26 Plus: groot scherm en lange accuduur

Hoeft het beste van het beste niet van jou, maar wil je wel een groot scherm om comfortabel video’s op te bekijken? Dan is er de Galaxy S26 Plus. Deze meet 6,7 inch en is daarmee een flinke jongen. Dit betekent echter ook dat er genoeg ruimte is voor een grote accu.

Die gaat daarom ook het langste van de drie mee. Vind je een lange accuduur belangrijk, dan is dit de telefoon voor jou. Handig is ook dat de S26 Plus sneller oplaad dan de reguliere S26.

De adviesprijs ligt op 1249 euro, maar bij Vodafone heb je hem in handen voor 1008 euro. Daar komen dus ook nog eens twee gratis kaartjes voor het Formule 1-weekend van 26 t/m 28 juni in Oostenrijk bij als je gaat voor onbeperkt internet.