Het ultieme vlaggenschip van Samsung in 2026 is de Galaxy S26 Ultra. Deze smartphone heeft de beste specificaties en de meeste verbeteringen aan boord. Dit zijn de belangrijkste kenmerken:

6,9 inch-amoled-scherm, behuizing is dunner en lichter

Snelle Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy-chip, 256GB opslag, 12GB RAM

200 megapixel-hoofdcamera en 50 megapixel-telelens vangen meer licht op

Ook aanwezig: 50 megapixel-groothoeklens en tweede 10 megapixel-zoomcamera

5000 mAh-accu, 60 watt snelladen (80 procent in 30 minuten)

Prijzen van de Samsung Galaxy S26 Ultra en meer

Kies je voor een S26 Ultra los toestel of abonnement?

Welke optie het voordeligst voor jou is, hangt af van je wensen en situatie. Wil je de smartphone in één keer betalen of liever kiezen voor maandlasten? Als je voor de maandlasten boven de 10 euro per maand kiest, krijg je te maken met een BKR-registratie, aangezien dit als een lening wordt beschouwd. Dit kan je mogelijkheden beperken als je in de toekomst een hypotheek wilt afsluiten, omdat het leenbedrag lager zal zijn.

Wil je geen BKR-registratie? Dan is het wellicht beter om het volledige bedrag voor de S26 Ultra in één keer te betalen. Zo krijg je de toestelkorting zonder je kredietstatus te beïnvloeden.

Als je kiest voor de Samsung Galaxy S26 Ultra zonder abonnement, heb je meer vrijheid om de sim-only deals te vergelijken en te kiezen uit een breed scala van aanbieders. Dit kan voordeliger zijn, vooral omdat sim-only abonnementen vaak goedkoper zijn dan abonnementen inclusief toestel.

Welke geheugenopslag heb je nodig?

Bij het kiezen van de opslagcapaciteit voor je smartphone is het belangrijk om na te denken over hoeveel je de telefoon gebruikt. Voor de meeste gebruikers is 128 GB voldoende voor apps, foto’s en video’s. Ben je een zware gebruiker die veel apps downloadt of video’s maakt, dan is 256 GB of zelfs 512 GB een betere keuze. Voor de ultieme opslagcapaciteit kun je gaan voor 1 TB.

Check de garantieperiode

Niet alle aanbieders bieden dezelfde garantieperiode voor jouw nieuwe Samsung S26 Ultra. De garantie kan variëren van één tot wel drie jaar, afhankelijk van de provider of webshop en het toestel. Het is verstandig om te checken wat de garantievoorwaarden zijn bij je gekozen aanbieder, zodat je weet hoe lang je verzekerd bent tegen defecten.

Waar is de Samsung Galaxy S26 Ultra het goedkoopst?

Onze prijsvergelijker toont altijd de goedkoopste S26 Ultra aanbieding bovenaan. Dit hoeft echter niet per se de beste deal voor jou te zijn. Je filtert gemakkelijk op geheugenopslag, garantie, kleur en meer om het aanbod te zien dat bij jouw wensen past.