Samsung en Black Friday: bekijk hier de beste deals (ADV)

Samsung en Black Friday in dezelfde zin: dat betekent dat er mooie deals voor je klaarliggen. Als je op zoek bent naar een nieuwe smartphone, tablet of wearable, dan zijn deze aanbiedingen de moeite waard.

Black Friday-deals bij Samsung

Ook dit jaar heeft Samsung weer allerlei mooie deals beschikbaar. Het gaat niet alleen om smartphones, maar ook tablets en wearables. Dus zoek je nog upgrades voor je Galaxy-smartphone, Galaxy Tab of Galaxy Watch? Dan is nu het moment om toe te slaan. Wij hebben alle deals voor je op een rijtje.

De aanbiedingen lopen van 22 tot en met 29 november. Sommige scoor je zelfs al vanaf 19 november. Zo heb je tien dagen de tijd om je aankopen te doen, maar dat wil niet zeggen dat je rustig aan moet doen. Integendeel, dat betekent dat je er snel bij moet zijn, want ook hierbij geldt: op=op!

Black Friday aanbieding Samsung smartphones

Samsung Galaxy Z Fold3: gratis Watch4 Classic en Note Package

Dit is dé foldable van Samsung met een opvouwbaar scherm van 7,6 inch. Van binnen is de Galaxy Z Fold3 voorzien van een krachtige Snapdragon 888-chip met 12GB werkgeheugen. Dit betekent dat je niet naar andere toestellen hoeft te kijken als je op zoek bent naar hét multitaskmonster van dit moment.

De Galaxy Z Fold3 heeft ook veel te bieden voor de camera-enthousiasteling. Je kunt namelijk video’s opnemen in een 8K-resolutie. Terugkijken doe je natuurlijk op één van de twee schermen, die beide een ververssnelheid hebben van 120Hz. Koop je nu een Galaxy Z Fold3, dan krijg je er tijdelijk een Galaxy Watch4 Classic (Adviesprijs vanaf 369 euro) en Note Pack (Adviesprijs 89 euro) bij.

Samsung Galaxy Z Flip3: 100 euro voordeel

De Samsung Galaxy Z Flip3 verscheen op dezelfde dag als de Z Fold3. In tegenstelling tot dat toestel, is de Z Flip3 een smartphone die lekker compact is. Laat je echter niet misleiden door het formaat: de Z Flip3 heeft namelijk 8GB werkgeheugen en een snelle processor, waardoor elke taak soepeltjes verloopt.

Het scherm ververst maximaal 120 keer per seconde. Hierdoor zien animaties in apps en games er heel vloeiend uit. Daarnaast is de prijs van de Galaxy Z Flip3 al een stuk lager dan zijn voorganger. Daar bovenop komt er tijdens Black Friday nog een tijdelijke korting van 100 euro.

Samsung Galaxy S21-series: 100 euro voordeel

Het vlaggenschip uit de Galaxy S-serie van Samsung is de S21. Deze lijn met high-end smartphones behoeft weinig introductie. De Samsung Galaxy S21 is uitstekend en komt tot zijn recht door onder andere de drie camera’s aan de achterzijde, van respectievelijk 12, 12 en 64 megapixel. Prestaties worden geleverd door de Exynos 2100-chip en 8GB werkgeheugen.

Tijdens de Black Friday-deals zouden we zeker toeslaan dankzij een extra korting van 100 euro op dit toestel. De Galaxy S21 heeft trouwens een fraai oled-scherm aan boord van 6,2 inch, perfect voor al browsen, foto’s, video’s en apps.

Meer smartphonedeals

Op zoek naar andere Samsung-aanbiedingen voor smartphones? Hieronder hebben we nog een selectie deals voor Samsung-toestellen die misschien perfect bij jou passen. Deze Samsungs zijn allemaal tijdelijk in prijs verlaagd (tot en met 29 november):

Samsung Galaxy A12 – veelzijdige camera’s en een goede accuduur

veelzijdige camera’s en een goede accuduur Samsung Galaxy A52S – waterdicht, krachtige chip en een 90Hz display

Black Friday Deals Samsung tablets

Samsung Galaxy Tab S7 FE: tijdelijk lagere prijs

Een tablet die van zich laat horen: dat is de Galaxy Tab S7 FE. Deze tablet is uitgerust met luidsprekers van AKG waardoor je in goede handen bent qua geluidsbeleving. Het beeld wordt verzorgd door een mooi 12,4 inch-display, waardoor films en andere content een lust voor het oog zijn.

Ben je liever proactief bezig? Pak de S Pen erbij en begin met het maken en schrijven van jouw notities en aantekeningen. Liever een desktopbeleving? Sluit de tablet aan dankzij Samsung Dex op een monitor en je bent klaar. Je haalt de tablet tijdelijk in huis met een prijsverlaging tot en met 29 november.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite Wifi: scherp geprijsd

Vind je de meeste tablets te groot om vast te houden? De Samsung Galaxy Tab A7 Lite Wifi is een tablet met een klein en licht ontwerp, waardoor deze fijner in de hand ligt en makkelijker is om met je mee te nemen. Met een 8,7 inch-display en metalen behuizing geniet je van een stevig apparaat met een mooi scherm.



Met de camera aan de voorzijde kun je online vergaderingen bijwonen of videogesprekken voeren met je vrienden en familie. De camera op de achterzijde legt mooie momenten vast. Ook deze tablet is tijdens Black Friday scherp geprijsd.

Black Friday-korting op Samsung-wearables

Galaxy Watch4: voor minder geld om je pols

Deze nieuwe generatie Samsung-smartwatch heeft mooie stappen gezet in de juiste richting. De resolutie van het scherm is opgehoogd (450 bij 450 pixels) en oogt daarmee superscherp. Gecombineerd met een krachtige processor zijn ook de prestaties een vooruitgang ten opzichte van de voorgaande generatie.

Er ligt een sterk accent op het bijhouden van je gezondheid. Niet alleen je hartslag, maar ook het zuurstofgehalte in je bloed en je slaap monitor je met de wearable. Dankzij de innovatieve BioActive Sensor die de smartwatch aan boord heeft, houd je dus alles bij wat je wil.

Galaxy Buds Pro: in de aanbieding tijdens Black Friday

Hoe klinkt ruisonderdrukking jou in de oren? Met die techniek kun je jezelf helemaal afsluiten of juist optimaal genieten van jouw favoriete muziek. Of wil je telefoongesprekken voeren van hoge kwaliteit en geef jij wat om waterbestendigheid? De Galaxy Buds Pro doen hun naam eer aan, omdat je ze veelvuldig zult gebruiken in allerlei situaties.

Tijdens het sporten, werken of gewoon een wandeling zijn de Buds Pro makkelijk in gebruik. De oordopjes van Samsung zorgen ervoor dat je kunt blijven multitasken tijdens een call en dat of je nu in de regen staat of niet. De tijdelijke prijsdaling op de Galaxy Buds Pro loopt tot en met 29 november.

Galaxy Buds2: tijdelijke prijsverlaging

Draadloze oordopjes met een comfortabel design en je kan gesprekken met helder geluid voeren dankzij de dynamische 2-way speakers. Luister je geen muziek maar wil je je juist concentreren? Dan bieden de Galaxy Buds2 ook zuivere actieve ruisonderdrukking die je daarbij helpt.

10% korting op diverse Mobile accessoires van Samsung

Ook is er een mooie deal op diverse mobile accessoires van Samsung. Hieronder vallen bijvoorbeeld de hoesjes en opladers. Je krijgt nu tijdelijk 10 procent extra voordeel, tot en met 29 november.

Overige Black Friday Deals van Samsung

Samsung is natuurlijk niet alleen bekend van hun smartphones, tablets en wearables. Op zoek naar een ander product tijdens Black Friday, check dan onderstaande producten:

TV’s: nu met tot wel 1.000 euro voordeel op Neo QLED TV’s.

nu met tot wel 1.000 euro voordeel op Neo QLED TV’s. The Frame: nu tot 300 euro voordeel + gratis verwisselbare lijst (t.w.v. 129 euro)

nu tot 300 euro voordeel + gratis verwisselbare lijst (t.w.v. 129 euro) The Premiere: nu tot 1.000 euro voordeel

nu tot 1.000 euro voordeel Soundbars: diverse prijsverlagingen op Samsung Soundbars

diverse prijsverlagingen op Samsung Soundbars TV + Soundbars: nu tot 200 euro extra bundelvoordeel op geselecteerde combinaties van TV’s + Soundbars

nu tot 200 euro extra bundelvoordeel op geselecteerde combinaties van TV’s + Soundbars Diverse monitoren : tijdelijk in prijs verlaagd of tot 80 euro voordeel

: tijdelijk in prijs verlaagd of tot 80 euro voordeel Wasmachine & droogkast: tijdelijk 20% bundelvoordeel bij aankoop van bijpassende droger