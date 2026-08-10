Deze telefoon van Samsung krijg je alleen vandaag met 100 procent korting

Het is weer maandag en je weet wat dat betekent: Magic Monday bij Belsimpel! Alleen vandaag krijg je een Samsung-telefoon voor 0 euro en krijg je dus 100 procent korting. Wees er snel bij.

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Gratis Samsung Galaxy A26

Maandagen staan bij Belsimpel in het teken van Magic Monday. Dit is een aanbieding die maar één dag geldig is, omdat hij zo goed is. De ene keer ontvang je een cashback bij je sim only, de andere keer een hoge korting op een nieuwe smartphone.

Vandaag is dit laatste geval, want je krijgt een korting van maar liefst 100 procent op de Samsung Galaxy A26. Hiervoor combineer je hem met een abonnement van Lebara van 45GB. Hierop krijg je ook nog eens de eerste zes maanden 50 procent korting, waardoor je geen 25 euro per maand betaalt maar 21,88 euro.

De betere deal is echter om te kiezen voor 40GB. Nu krijg je het eerste jaar 70 procent korting op je abonnement en betaal je voor het toestel slechts 45 euro. Deze aanbieding is er écht alleen vandaag, dus wacht niet te lang met bestellen.

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Dit zijn de prijzen die je betaalt

Heb je geen 45GB nodig, dan betaal je bij de andere bundels nog een klein bedrag voor de A26. Hierdoor ben je ook nog steeds erg voordelig uit. We zetten de prijzen hieronder voor je op een rij.

Databundel Gem. € p/m abonnement Normale € p/m abonnement A26-prijs 1GB €3,50 p/m €4,- p/m €193,- 5GB €6,13 p/m €7,- p/m €130,- 10GB €7,- p/m €8,- p/m €54,- 15GB €8,75 p/m €10,- p/m €42,- 40GB €7,15 p/m €11,- p/m €45,- 45GB €21,88 p/m €25,- p/m €0,-

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Dit is de Samsung Galaxy A26

De Samsung Galaxy A26 is vooral interessant vanwege zijn lange accuduur en uitstekende updatebeleid. De 5000 mAh-batterij gaat bij normaal gebruik tot ongeveer twee dagen mee, terwijl Samsung maar liefst zes jaar Android- en beveiligingsupdates belooft. Daarmee blijft de telefoon tot maart 2031 ondersteund.

Qua prestaties is de A26 vooral geschikt voor dagelijks gebruik, zoals WhatsApp, social media, internetten en e-mail. Voor zware games en intensief multitasken kan je beter op zoek naar een andere telefoon. Daarnaast krijg je toegang tot verschillende Galaxy AI-functies, waarmee je bijvoorbeeld foto’s kunt bewerken of berichten kunt laten opstellen.